I Guerrieri del Tiepido trovano una nuova sede a Castelnuovo Rangone

Dopo l'appello lanciato mesi fa', i Guerrieri del Tiepido hanno trovato una nuova sede. Il Team dedito agli sport da combattimento che dà 10 anni regala al territorio modenese sempre nuovi campioni, che gareggia e porta con orgoglio il proprio nome nelle maggiori competizioni Nazionali, dal mese di Giugno si trasferirà a Castelnuovo Rangone presso la palestra New Body Combat.

La asd Union 81 che finora ha ospitato i giovani guerrieri deve partecipare al bando per la riassegnazione della polisportiva, e anche in caso di riassegnazione della stessa non è detto che gli spazi siano assicurati, perché ci sono altri progetti alle porte.

Il M⁰Guadagno che gestisce il team non può allenare serenamente senza prospettive sicure, e allora si è messo alla ricerca di una location. La scelta è caduta, tra le offerte ricevute, sulla palestra di Castelnuovo. La maggior parte degli attuali iscritti è residente della zona tra Castelnuovo, Formigine e Castelvetro e per forza di cose si è preferito spostarsi fuori dal territorio del Comune di Modena, per quanto fossero arrivate ottime richieste anche dalla città.

Con la gestione della palestra c'è amicizia e collaborazione da oltre 30 anni, difatti sia il M⁰ Guadagno che il M⁰Ovile che gestisce la struttura, nascono sportivamente presso il Kung Fu Club Sassuolo del M⁰ Marchese. Dunque da Giugno nuovo percorso per il team dei Guerrieri del Tiepido, che è pronto a regalarci ancora grandi vittorie.