Tre bronzi ai Campionati italiani per l'Accademia Taekwondo Modena

Buona prestazione per gli atleti dell'Accademia Taekwondo Modena ai Campionati Italiani Cinture Rosse e Master svoltosi lo scorso weekend a Bagheria (Palermo): su circa 350 atleti che si sono sfidati in gara per conquistare l' ambito titolo italiano , la squadra Modenese riesce a conquistare 3 medaglie di bronzo su 4 atleti

Bronzo per Cielo Soliz Flores tra i Senior Femminile che disputa una splendida gara , mancando di un solo punto l' accesso alla finale;

Bronzo anche per Alex Ragusa nei Senior Maschili autore di una Ottima prestazione ma fermato in semifinale da un esperto Atleta pugliese;

Infine, bronzo anche per Antonio Allegro nella categoria master che si rimette in gioco dopo tanto tempo , combatte bene ma non riesce a conquistare il titolo fermandosi in semifinale.

Buona prestazione ma sfortunata per Branly Soliz Flores che non riesce a superare i turni preliminari per qualche piccolo errore tattico, ma siamo sicuri che si rifarà ai prossimi appuntamenti agonistici.

Soddisfatto il Maestro Andrea Rocciola della prestazione dei propri atleti che riescono a salire alla loro prima partecipazione sul podio Nazionale.