Itas Trento-Leo Shoes Modena 3-0 | Altra pessima prestazione dei gialli

Finalmente Trento-Modena dopo ben tre rinvii consecutivi. E’ il recupero della quinta giornata di andata della serie A di volley maschile. Anche se tra due “deluse” rimane sempre un big match, in programma oggi alle 19:30 alla BLM Group Arena di Trento. Giannelli e compagni sono reduci da un altro rinvio contro Padova, e da una vittoria a Verona al tie-break. I padroni di casa in estate hanno allestito uno squadrone, ma i risultati tardano ad arrivare e il nervosismo nell’ambiente sale.

La Leo Shoes viene da tre sconfitte di fila contro Monza, Perugia e Vibo, in un pauroso trend negativo di prestazione, giunto all’apice domenica scorsa con un 0-3 impietoso al Pala Panini contro Vibo Valentia. Gli arbitri della gara sono i signori Massimo Florian e Alessandro Cerra. Ex di turno Lorenzetti, Petrella, Argenta, Rossini, Kooy, Grebennikov, Vettori e Mazzone.

LE FORMAZIONI

Trento: 9) Giannelli, 14) Aziz, 20) Lisinac, 18) Podrascanin, 8) Lucarelli, 5) Michieletto, 7) Rossini. Coach Angelo Lorenzetti

Modena: 11) Christenson, 4) Petric, 7) Stankovic, 18) Mazzone, 19) Lavia, 14) Vettori, 10) Grebennikov. Coach Andrea Giani

Primo set 26-24 Trento: Lisinac al centro inaugura l’incontro in pipe 1-0 Trento. Lavia liscia in pipe 2-0 per i padroni di casa. Aziz impreciso in attacco 3-1 Trento. Christenson attacco vincente 4-3, Modena si avvicina. Lucarelli batte a rete 5-4. Stankovic incisivo al centro 6-5 Trento. Giannelli ace vincente 8-5. Michieletto out a servizio per mezzo del check 9-7 Trento. Vettori out con l’uso del check 11-7. Aziz sicuro di sè 12-8 Trento. Vettori si rifà subito 13-9, Modena resta in scia. Vettori errore in attacco 14-11 Trento che conduce. Vettori in banda vincente 15-13. Christenson mura vincente Aziz 15-14. Mazzone pareggia i conti al centro 15-15. Petric pipe vincente 16-16. Estrada impreciso in fase conclusiva 18-17 Trento. Errore di Lisinac a servizio 19-18 Trento. Vettori murato da Podrascanin 21-18 Trento. Aziz cala il guizzo del campione 22-18 Trento. Stankovic al centro a punteggio 23-21. Entra Porro. Vettori in grande stile a segno 24-22 Trento. Lavia porta le due squadre ai vantaggi. Lisinac al centro chiude il primo set 26-24 Trento

Secondo set 25-22 Trento: Lavia inaugura il secondo set con un bel punto 0-1 Modena. Lisinac al centro 1-1. Aziz in attacco, ma il muro gialloblu fa invasione 2-2. Stankovic muro vincente 3-3, per un inizio di set equilibrato. Lucarelli decisivo in attacco 4-4. Vettori in grande stile 5-6 Modena, che conduce. Vettori in gran spolvero 6-7 Modena. Lucarelli ha la meglio sul muro di Modena 8-8. Petric in banda pareggia i conti 9-9. Aziz due ace vincenti 12-9 Trento. Indecisione di Giannelli a palleggio 12-11 Trento, che rimane avanti. Vettori chiude un bellissimo scambio 13-12 Trento. Mazzone al centro vincente 15-13 Trento. Lavia punto vincente 16-14 Trento. Servizio out per i padroni di casa 17-15 Trento. Entra Karlitzek. Mazzone servizio a rete 18-16 Trento. Lucarelli attacco micidiale in banda 19-16 con Trento che vuole scappare via. Errore a servizio per Trento 21-17, con Modena che prova a restare in scia. Trento chiude fortunosamente uno scambio pasticciato 23-18 Trento. Lavia muro vincente per mezzo del check 23-20 Trento. Vettori annulla prima palla set Trento 24-22. Entra Porro, Aziz chiude il set sul 25-22 Trento, ora si va al terzo.

Terzo set 25-20 Trento: In campo Karlitzek per Modena. Aziz consegna il primo punto del terzo set 1-0 Trento. Punto fortunoso di Giannelli 2-0. Ace di Aziz 3-1 Trento. Vettori in banda 4-2 Trento. Vettori in banda punto tramite il check 5-4 Trento. Vettori ancora a punteggio 6-5. Mazzone al centro 7-6 Trento. Aziz fortunoso sul muro gialloblu 8-7 Trento. Lavia batte a rete 10-8 Trento. Stankovic solo soletto 10-10. Aziz mette a segno un altro ace micidiale 13-10 Trento. Mazzone erroraccio in diagonale 14-10. Entra Petric, Vettori subito a punteggio 14-11. Un altro ace per i padroni di casa 16-11, con l’obbiettivo trentino di chiudere la pratica. Petric suona la carica con il punto del 16-12. Entra Porro. Michieletto ha la meglio sul muro ospite 18-13 Trento. Entra Estrada. Segna puntualmente Estrada 19-15 Trento. Entra Rinaldi. Petric ha la meglio su Aziz 19-17 Trento. Vettori avvicina Modena a Giannelli e compagni 20-18. Aziz batte a rete 21-19 Trento. Lucarelli batte out di poco 22-20. Lisinac mura Lavia 24-20 match point Trento. Aziz attacco vincente 25-20.

LE PAGELLE - Modena 5

Christenson 5, Petric 5,5, Stankovic 5, Mazzone 5, Lavia 5,5, Vettori 6, Grebennikov 5

INGRESSI: Estrada 5, Karlitzek 5, Porro 5,5, Rinaldi 5,5

Andrea Giani 5