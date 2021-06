Tricolori per Menghi, al Campo Comunale Festival BPER per i Master e Trofeo Pratizzoli

Primi giorni di giugno senza sosta per la Fratellanza e per tutto il mondo dell’atletica. Gli appuntamenti sono sempre di più e sempre più frequenti con protagonisti gli atleti dal settore giovanile alle categorie Master

Primo weekend tricolore e subito un titolo da difendere per la Fratellanza con Yoro Menghi che cercherà di riconfermarsi il miglior Junior d’Italia nelle prove multiple. L’atleta romagnolo, che a settembre si laureò campione 2020 in quel di Grosseto, tornerà a cimentarsi nel Decathlon dopo aver rinunciato per alcune noie fisiche alla rassegna Indoor nel corso della stagione invernale.

Una gara fisicamente massacrante quella delle prove multiple ed in cui inciderà tantissimo la condizione fisica oltre all’imprevedibilità di alcune discipline come, ad esempio, il salto con l’asta che nel 2020 lanciò il portacolori gialloblù verso il successo grazie alla prematura eliminazione di uno dei principali rivali in gara fino a quel momento.

Principale antagonista sarà ancora una volta la medaglia d’argento della scorsa estate, Alessandro Sion, che poco più di un mese fa si è notevolmente migliorato realizzando un totale di 7284 in un Decathlon andato in scena nel corso di un meeting piemontese ad Alessandria.

320 atleti singoli per 463 atleti-gara complessivi: questi sono i numeri attesi per il Festival BPER, meeting in programma domani al Campo Comunale che vedrà protagoniste le squadre Master da tutta Italia. Un appuntamento organizzato dalla Fratellanza che metterà a confronto principalmente le società dell’Emilia Romagna in un’apposita classifica che sarà alimentata dai punteggi dei due migliori atleti per specialità. Alle gare, però, prenderanno parte anche tantissimi rappresentanti di realtà provenienti da tutte le parti d’Italia, dalla Valle d’Aosta fino alla Campania passando anche per le isole come la Sardegna. Una festa vera e propria, ma anche un appuntamento valido per la composizione delle classifiche relative alla prima fase dei Campionati di Società 2021 che vedranno il loro epilogo con la finale di Tivoli in programma nel primo weekend di luglio.

Sarà il Campo Comunale di Modena, nella giornata di domenica, ad ospitare l’annuale sfida fra rappresentative regionali della categoria Cadetti. I migliori talenti d’Italia saranno i protagonisti dell’ormai consueto Trofeo Pratizzoli, giunto ormai alla sua settima edizione. Per la Fratellanza a scendere in pista sarà la velocista Chiara Cappi, impegnata a livello individuale sugli 80 piani, mentre dovrebbe far parte a livello di squadra della staffetta 4x100 dell’Emilia Romagna.

In programma domenica a Vittorio Veneto il 1° Meeting Internazionale ‘Atl-Etica’, con tanti big azzurri e stranieri che si sfideranno. Tra questi ci sarà anche Costanza Gavioli impegnata in una gara di salto triplo prestigiosa vista la presenza della bulgara Gabriela Petrova, sesta agli ultimi Europei del 2018, e della campionessa azzurra Ottavia Cestonaro.