Triestina Modena 1 - 0 | Bene i canarini nonostante il turnover, ma non basta

Arriva la prima sconfitta per il Modena che cade al 'Rocco' di Trieste dopo una partita giocata sicuramente alla pari. A decidere il risultato è un gol di Gomez al 56'.

È ottima la partenza del Modena nella trasferta di Trieste. A fare la partita nei primi minuti sono infatti i canarini che hanno subito due buone occasioni al 7' con Spagnoli che calcia però sull'esterno della rete e al 12' con Costantino di testa, ma anche questa volta il pallone è out; in entrambe le occasioni c'è lo zampino di Tulissi che è scatenato e vuole cercare di far subito male ai padroni di casa. Verso la metà del primo tempo cresce però la Triestina e trova alcune occasioni, specialmente approfittando di un po' di confusione in area, ma Narciso è attento e il pallone non passa. Nella ripresa riparte bene la squadra di Gautieri e al 56' passa in vantaggio con Gomez che calcia bene dal limite e passa difesa e portiere. Mignani prova a cambiare qualcosa allora, soprattutto nel reparto offensivo dove inserisce Sodinha, Scappini e Monachello, ma ora il match è in salita per il Modena. Prova Scappini di testa all'85' ma non trova la porta.

TRIESTINA (4-3-3): Offredi; Rapisarda, Tartaglia, Ligi, Brivio; Rizzo, Lodi (92' Calvano), Giorico; Sarno (77' Maracchi), Gomez, Petrella (70' Granoche). A disp.: Rossi, Valentini, Filippini, Struna, Palmucci, Mensah, Litteri. All.: Gautieri

MODENA (4-3-1-2): Narciso 6; Bearzotti 6.5, Milesi 5.5, Pergreffi 5.5, Varutti 5.5; Muroni 6, Gerli 6 (60′ Davì s.v.), Castiglia 6 (72' Prezioso s.v.); Tulissi 6.5 (72' Sodinha s.v.), Spagnoli 5.5 (69′ Monachello s.v.), Costantino 5.5 (60′ Scappini s.v.). A disp.: Chiossi, Zaro, Ingegneri, Mignanelli, Laurenti, Davì, Abiuso, Monachello, Scappini. All.: Mignani

ARBITRO: Sig. Gianpiero Mele di Nola

RETI: 56′ Gomez

NOTE: ammoniti Giorico, Sodinha, Rizzo.