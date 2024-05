Trionfo ai Campionati del Mondo Universitari di Nuoto pinnato per Valter Prampolini

Una stagione incredibile quella di Valter Prampolini atleta modenese ventenne cresciuto nella Sweet Team Modena da sempre tra le corsie del nuoto e approdato da qualche anno alla disciplina del Nuoto Pinnato allenato da Andrea Pegoraro, ha spopolato tra le corsie colombiane dei Campionati del Mondo Universitari iscritto alla facoltà di fisica all’università di Modena Valter alterna le sue giornate tra le corsie delle piscine e i libri.

Dalla terra Colombiana in quel di Pereira ad oltre 1200 metri di altitudine l’atleta modenese ha conquistato due medaglie d’oro nella staffetta mista 4x50 e 4x100 pinne, due medaglie d’argento una nei 100 e 200 metri pinne, e la medaglia di bronzo nei 400 metri pinne un tour de force nei due giorni di gare che ha visto rientrare Valter con le sue cinque medaglie al collo da segnalare atleta piu’ medagliato della dlegazione azzurra che con tredici medaglie in totale di cui sei ori due argenti e cinque bronzi ha dominato la classifica per nazioni davanti a Colombia e Germania a rendere ancora piu’ significativi i risultati di Valter che ha stabilito anche i propri primati personali il miglioramento nel ranking nazionale che lo porta attualmente alla seconda prestazione stagionale nei 50 pinne preceduto solo dall’atleta delle Fiamme Oro Marco Orsi e nei 100 mt pinne al terzo posto, lecito pensare a i prossimi campionati mondiali di cui le selezioni si concluderanno ad inizio del mese di giugno il percorso è difficile ma sognare è lecito.

Prampolini sarà premiato dalla sua Università il 9 maggio durante la cerimonia di sport excellence