Trofeo baby e cuccioli, il Frignano domina a Sestola

La seconda tappa del trofeo Parmigiano Reggiano, Coppa Audi Zentrum Bologna categorie baby e cuccioli, si è svolta sulle nevi dell’appennino modenese e ha portato al cancelletto di partenza oltre 140 atleti con grande soddisfazione dello Sci Club Sestola organizzatore della manifestazione.

Ancora un successo per gli sci club modenesi con Frignano, Sestola e Riolunato nei primi 4 posti.

Questo fine settimana è stata la volta della categoria Pulcini, ossia i giovanissimi sciatori nati tra il 2010 e il 2013 che sabato si sono sfidati in una Gimkana (6° Trofeo Biolchini Formaggi) e domenica in uno Slalom Speciale (4° Trofeo Italpizza). Le sfide si si svolte sulla Direttissima Paletta di Passo del Lupo, con una partenza ribassata rispetto alle competizioni dei più grandi. Ottime le condizioni della pista anche se sabato il meteo non è stato ottimale a causa della presenza di una leggera nebbia, che però non ha compromesso la visibilità. In entrambe le sfide è stato il Frignano Ski Team a fare la parte del leone accaparrandosi molte vittorie sia sabato che domenica, ma gli altri Sci Club modenesi non sono stati certo guardare. La sfida resta aperta e le lamine sempre più affilate in vista delle prossime gare.

Gimkana 6° Trofeo Biolchini Formaggi di sabato 12

Baby 1 femm

1 Anita Maria Gabbi (Frignano)

2 Ginevra Tosti (Montenuda)

3 Sofia Zanni (Riolunato)

Baby 1 masc

1 Alberto Colombini (Frignano),

2 Federico Bussoli Frignano

3 Augusto Degli Esposti Mazzoni (Val Carlina)

Baby 2 femm

1 Enrica Valdiserri (Alto Reno)

2 Eleonora Nanetti (Sestola)

3 Mia Gagliardi (Frignano)

Baby 2 Masc

1 Leinardo Mari (Frignano)

2 Lorenzo Seghi (Sestola)

3 Francesco Cappellini (Sestola)

Cuccioli 1 femm

1 Ludovia Fabbri (Frignano)

2 Greta Boselli (Sestola)

3 Emma Antoni (Frignano)

Cuccioli 1 masc

1 Alberto Turchi (Fanano)

2 Nicolò Borresi (Riolunato)

Matteo John Minelli (Sestola)

Cuccioli 2 femm

1 Angelica Pastorino (Cerreto)

2 Emma Sirelli (Schia)

3 Matilde Libra (Frignano)

Cuccioli 2 masc

1 Gabriele Ferrari (Sestola)

2 Francesco Merighi (Frignano)

3 Leonardo Sola (Riolunato)

Slalom Speciale 4° Trofeo Italpizza di domenica 13

Baby 1 femm

1 Anita Maria Gabbi (Frignano)

2 Beatrice Baccarani (Riolunato)

3 Sofia Zanni (Riolunato)

Baby 1 masc

1 Alberto Colombini (Frignano),

2 Federico Bussoli (Frignano)

3 Augusto Degli Esposti Mazzoni (Val Carlina)

Baby 2 femm

1 Mia Gagliardi (Frignano)

2 Martina Lenzini (Sestola)

3 Lenzini Ludovica (Frignano)

Baby 2 Masc

1 Francesco Cappellini (Sestola)

2 Lorenzo Seghi (Sestola)

3 Leonardo Mari (Frignano)

Cuccioli 1 femm

1 Greta Boselli (Sestola)

2 Caterina Pirozzi (Sestola)

3 Letizia Facchini (Val Carlina)

Cuccioli 1 masc

1 Alberto Turchi (Fanano)

2 Gabriele Nieri (Riolunato)

3 Matteo John Minelli (Sestola)

Cuccioli 2 femm

1 Angelica Pastorino (Cerreto)

2 Matilde Libbra (Frignano)

3 Veronica Burchi (Sestola)

Cuccioli 2 masc