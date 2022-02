Volley, torna il Trofeo Bussinello Pediatrica al Palanderlini

Dopo due anni di assenza, ritorna il Trofeo Internazionale Bussinello Pediatrica, che si svolgerà venerdì 15 e sabato 16 aprile 2022 nelle palestre di Modena e Provincia, con le finalissime nel pomeriggio di sabato 16 aprile al Palanderlini di Modena. Parteciperanno 16 squadre di Under 16 Femminile e 16 squadre di Under 17 Maschile. Anche quest'anno il torneo punta ad essere un'anticipazione delle Finali Nazionali di Categoria. Alle migliori società italiane si aggiungeranno, come sempre, delegazioni e rappresentative europee.

Il trofeo nasce in ricordo di Paolo Bussinello, grande amico della Scuola di Pallavolo Anderlini. Quest'anno, la 19a edizione vedrà come partner d'eccezione il Gruppo Pediatrica, prendendo così la denominazione di Torneo Bussinello Pediatrica.I campi del Trofeo Bussinello sono stati calcati nel corso degli anni da atleti e atlete diventati poi grandi campionesse e campioni di serie A: Alessia Gennari, Simone Gianelli, Dragan Travica, Paolo Porro, Riccardo Sbertoli e tanti altri.

Non essendo stato possibile per questa stagione svolgere le classiche tappe di qualificazione, la fase finale del torneo sarà esclusivamente ad invito. Le squadre interessate possono scrivere a eventi@scuoladipallavolo.it per segnalare il loro eventuale interesse.