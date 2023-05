La Città dei Ragazzi in festa per il 1° Trofeo “Cdr – Emilbanca”

Dove essere soprattutto una giornata di festa e così è stato. La prima edizione del trofeo “CDR Emilbanca”, andato in scena la scora domenica alla piscina della Città dei Ragazzi, è stato un vero successo Oltre cento ragazzi provenienti da tutta la provincia si sono cimentati in quella che per molti è stata la prima esperienza agonistica. Presenti anche diversi ragazzi autistici che hanno conferito al trofeo uno spirito di inclusione unico nel suo genere. L’evento si è aperto con la sfilata di tutti i partecipanti che hanno ritirato, con il sorriso sulle labbra, la medaglia commemorativa dell’evento, offerta loro dall’istituto di credito Emilbanca che ha reso possibile l’organizzazione della manifestazione ed un gadget ricordo donato loro dalla ditta modenese “Grani & Partners”. Dopo un’affollata fase di riscaldamento si è dato lo start alle gare sulle distanze dei 25 metri per i più piccoli e dei 50 per quelli più grandi.

La folta schiera di genitori presenti ha potuto ammirare, con palese soddisfazione, l’impegno dei propri ragazzi, che non hanno lesinato energie per primeggiare nelle gare in cui erano impegnati. In chiusura di giornata tutti a festeggiare nelle piscine esterne che, aperte per l’occasione, hanno dato il via alla stagione estiva dell’impianto. Il clima di gioia che si è respirato ha reso felici gli organizzatori, in primis Alice Pollastri ed il patron dell’impianto Alessandro Meglioli che ha commentato: “la piscina della Città dei Ragazzi è divenuta un punto di riferimento non solo per tutti i bimbi che si avvicinano al nuoto, ma anche per coloro che intendono cimentarsi nell’attività agonistica. Abbiamo squadre di nuoto e nuoto pinnato che ormai sono un’eccellenza, ci sembrava doveroso organizzare un trofeo per tutti i bambini che, chissà, un giorno potrebbero regalare soddisfazioni al nuoto modenese. Il mio orgoglio più grande è stato vedere un centinaio di ragazzini nuotare col sorriso stampato in viso per la gioi dei loro genitori. Ma soprattutto dare anche ai ragazzi disabili l’opportunità di misurarsi in una vera competizione e di tornare a casa con una medaglia al collo, cose che non capitano quasi mai. Abbiamo già dato appuntamento a tutti per la seconda edizione, che sarà ancora più bella di questa appena conclusa”.