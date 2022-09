Atletica, al Campo Comunale ieri il Trofeo Crotti-Ruggeri

Il Campo Comunale di Via Piazza ha riaperto ufficialmente i battenti per lo sprint finale della stagione estiva. Il weekend vedrà il primo grande appuntamento con la Finale Nazionale dei CdS Master, ma intanto è andata in scena una prima prova generale con il tradizionale Trofeo Crotti-Ruggeri che ha animato la serata di ieri. Diversi i successi modenesi nel programma di gare che ha preso il via nel tardo pomeriggio per poi concludersi in serata.

Per quanto riguarda la velocità Alessandro Ori conferma la buona forma vincendo i 200 in 21”70 con un non trascurabile vento contrario. Terzo in 22”60 Riccardo Valentini, mentre si conferma in crescita tra i giovani Mattia Cremaschi, dodicesimo assoluto con il nuovo personale in 23”88. Sui 110 ostacoli Nicholas Laudati vince il testa a testa con il cubano gialloblù Jordan Martinez Herrera con il tempo di 15”10 contro 15”17. Sui 400 sempre tra le barriere, invece, il ravennate di casa Fratellanza Alberto Montanari ha sconfitto la concorrenza in 53”31.

Al femminile piazza d'onore sui 200 per Anna Cavalieri che in 25”15 deve cedere lo scettro di giornata alla Junior toscana Camilla Rossi vincitrice in 24”91. Per quanto concerne le gare ad ostacoli, invece, sui 100 terzo posto assoluto per la Junior Sandra Milena Ferrari in 14”33, mentre nella gara riservata alla categoria Allievi terzo posto per Andrea Dallari in 16”39 al maschile e vittoria per Alessia Soukhomazov al femminile in 15”55. Sui 400 vince Lisa Martignani in 1'04”00 e quinta si piazza la sorella Emma, migliore tra le Allieve in 1'08”15.

Passando al mezzofondo si conferma Giovanni Filippi che chiude davanti a tutti gli 800 con un positivo 1'48”11. Tra le donne, invece, affermazione per la specialista dei 400 Alessandra Morandi con il tempo di 2'11”88 e quarto posto per Giulia Cordazzo che in 2'14”51 firma la sua seconda miglior prestazione di sempre sulla distanza. Ottava assoluta, con il nuovo personale, la Junior Lisa Botti in 2'20”71.

Per quanto riguarda i salti ottavo con 1,58 metri nell'alto Simone Dall'Olio, allievo alla prima gara nella specialità. Settimo, invece, nel lungo lo Junior Gabriel Antonio Segovia con 5,86 metri. Al femminile gara tra giovani nell'alto con il secondo posto di Greta Laura Remorgida, Allieva che ha chiuso con la misura di 1,45 metri.

A completare il quadro i lanci con il terzo posto del Master Pietro Fiacchi nel peso, mentre Valentina Bacchiega, specialista del giavellotto, si è cimentata in solitaria nel peso Allieve chiudendo con miglior misura 9,89 realizzata al quinto tentativo.