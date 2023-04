Atletica, il Trofeo Liberazione inaugura ufficialmente la stagione estiva

Dai primi approcci al via vero e proprio: domani al Campo Comunale di Modena andrà in scena il consueto appuntamento con il Trofeo Liberazione che, classicamente, inaugura la stagione outdoor per l’atletica emiliana e modenese. La quarantaquattresima edizione dell’evento si annuncia come sempre partecipatissima visto che per l’intera giornata si supera il muro dei mille iscritti per un totale di 1040 atleti e 1148 atleti-gara. Come sempre a rendere foltissimo l’elenco dei partecipanti è la presenza importante che arriva anche da fuori regione, senza dimenticare in primis gli Allievi al primo anno che esordiscono nel settore assoluto.

Velocità, gare partecipate con alcuni big gialloblù

Nei 100 metri maschili i principali alfieri di casa Fratellanza saranno Andrei Zlatan, reduce dai Queen Atletica Games, ed Alessandro Ori dopo un inverno di lavoro importante che lo ha visto prendere parte anche ad alcune campestri. Alle loro spalle la Promessa Riccardo Valentini e a seguire gli altri reduci dalle gare di Pavia ovvero Mattia Cremaschi e Bokar Badji. Presenze più diradate per i colori della Fratellanza, almeno tra gli accreditati, nei 400 dove si cimenteranno in primis Simone Burani e Marlon Bettuzzi. Nei 110 ostacoli, invece, il cubano Jordan Martinez Herrera sarà di scena assieme allo specialista delle prove multiple Yoro Menghi. Al femminile sui 100 c’è Sandra Milena Ferrari, mentre nel giro di pista guida la lista degli accrediti Lisa Martignani.

Mezzofondo, Pasquinucci sui 1500

A rappresentare le gare di mezzofondo saranno i 1500 metri dove al maschile Alessandro Pasquinucci è tra i protagonisti attesi in una starting list senza un padrone vero e proprio. Al femminile le migliori gialloblù sono Aurora Imperiale e la classe 2006 Margherita Giannotti che cercheranno di valutare il proprio stato di forma come altre compagne tra cui Francesca Badiali. In gara senza accredito anche Aurora Gambetta, reduce dal bronzo nei 20 minuti Allieve e da un’ottima stagione nelle campestri.

Salti, Gavioli subito in pedana

Il salto in alto propone subito avversari di spessore per Marco Vendrame, mentre nel lungo cercherà di superare la soglia dei sei metri forte di un accredito di 5,99 il classe 2004 Gabriel Antonio Segovia. Al femminile Asia Tognoli guida la pattuglia targata Fratellanza nell’asta, mentre nel triplo cerca segnali di crescita e di ritorno verso i propri migliori livelli Costanza Gavioli. Assieme a lei anche la Junior Benedetta Merzi.

Lanci, occhi su Puliserti, Menghi e Cavicchioli

Presenze gialloblù da seguire anche nei lanci a partire dal peso maschile con Lorenzo Puliserti in una gara che vede come probabile padrone incontrastato l’azzurro dei Carabinieri Lorenzo Del Gatto. Nel giavellotto, invece, di nuovo di scena il romagnolo specializzato nelle prove multiple Yoro Menghi. Al femminile, infine, il programma prevede la specialità del martello con Arianna Cavicchioli in pedana.