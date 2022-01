Ancora dominio del Cimone Ski Team al Trofeo Parmigiano Reggiano

Circuito Parmigiano Reggiano, Trofeo BPER banca. Il Cimone Ski Team trionfa tra le squadre agonistiche di sci alpino della nostra Regione in entrambe le giornate di questo terzo fine settimana di gare, seguito dal Sestola e dal Val Carlina. Le gare disputate venerdì e sabato a Passo del Lupo hanno impegnato le categorie Allievi U16/Ragazzi U14 e sono state inoltre propedeutiche a definire la selezione dei 24 atleti che rappresenteranno l'Emilia Romagna al primo confronto nazionale della stagione, l'Alpe Cimbra FIS Children Cup, a partire già da lunedì 24 gennaio.

Giornate di sole con ottimo innevamento e basse temperature hanno consentito ai ragazzi di divertirsi e cercare di dare il meglio di sé sulla Direttissima Paletta, l’impegnativa e bellissima pista di Passo del Lupo dedicata al primo sostenitore e manager di Alberto Tomba, il modenese Alberto Marchi detto “Paletta”.

Veniamo ai risultati dei due Giganti disputati. Per i colori degli sci club modenesi da sottolineare le due vittorie di Andrea Passino del Cimone, la vittoria di Angelica Guerri del Sestola e i due secondi posti di Matteo Seghi, atleti che si affermano punti di riferimento per gli under 16 e che possono competere per il vertice anche a livello nazionale. Bel terzo posto per Leonardo Giorgione (Cimone), sempre per la categoria allievi, in continua crescita quest’anno. Negli Under 14, questo weekend si sono messi in luce i modenesi Romina Chiarugi (Cimone), ormai familiare al podio, e Andrea Sancassani (Cimone) che hanno conquistato il secondo posto rispettivamente nelle categorie Ragazzi femminile e maschile.

Ancora da sottolineare gli altri buonissimi risultati tra i top 5 di Mirko Masetti (Cimone), Alice Antoni (Cimone), Martina Pirozzi (Sestola), Sara Del Soldato (Sestola), Alessandro Ruggeri (Cimone) e Pierfrancesco Quarenghi (Cimone).

In Top 10 Carlotta Venera (Cimone), Giulia Braccini (Cimone), Carlo Piombini (Cimone), Jacopo Benigni (Sestola), Giacomo Nanetti (Sestola), Matteo Giannoni (Sestola), Eleonora Corrieri (Cimone) , Emma Fattori (Cimone ST), Gaia Minelli (Sestola), Sofia Prandini (Cimone), Giorgia Picciano (Sestola), Mattia Modesti (Cimone), Francesco Tintorri (Sestola), Alessandro Tintorri (Sestola).

Infine la selezione modenese qualificata alla manifestazione nazionale Alpe Cimbra FIS Children Cup (ex Trofeo Topolino) è composta da: Romina Chiarugi e Alice Antoni (Ragazzi Femminile); Mirko Masetti, Giacomo Nanetti e Andrea Sancassani (Ragazzi Maschile); Angelica Guerri, Martina Pirozzi, Emma Fattori e Eleonora Corrieri (Allievi Femminile); Andrea Passino, Leonardo Giorgione, Matteo Seghi, Francesco Tintorri e Alessandro Tintorri (Allievi Maschile).

Podi di venerdì 21 gennaio

Ragazze: Sofia Brizzi (Val Carlina), Romina Chiarugi (Cimone ST), Adele Ciuffardi (Cerreto)

Ragazzi: Riccardo Rossi (Schia), Giorgio Maggiali (Montenuda), Alberto Barbolini (Montenuda)

Allieve: Giorgia Fiocchi (Val Carlina), Angelica Guerri (Sestola), Margherita Saccardi (Schia)

Allievi: Andrea Passino (Cimone ST), Matteo Seghi (Sestola), Leonardo Giorgione (Cimone ST),

Podidi sabato 22 gennaio

Ragazze: Sofia Brizzi (Val Carlina), Adele Ciuffardi (Cerreto), Emma Guglielmi (Val Carlina),

Ragazzi: Riccardo Rossi (Schia), Andrea Sancassani (Cimone ST), Giorgio Maggiali (Montenuda),

Allieve: Angelica Guerri (Sestola), Giorgia Fiocchi (Val Carlina), Margherita Saccardi (Schia)

Allievi: Andrea Passino (Cimone ST), Matteo Seghi (Sestola) Federico Squeri (Schia)

M.V.M.