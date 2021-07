Riccione, nei tuffi successi per l’ASI Modena ai Tricolori tuffi FIN

L’edizione estiva dei campionati nazionali master e propaganda allo Stadio del Nuoto, ha visto in grande evidenza gli atleti di ASI Nuoto Modena. Con un bottino che li vede rientrare con 7 ori, 8 argenti e 1 bronzo, Ivan Capponi, istruttore e capitano della formazione completata da Lorenzo Chighine, Sofia Ricci, Cristina Zecchi, Fabio Tranchini e Maurizio Bassini sale sul podio per società per un importantissimo bronzo alle spalle delle scuole tuffi della capitale DiBiasi e M.R.Sport.

Squadra giovane e dall’esperienza limitata, che ha nella forza di coesione la spinta per dare sempre il meglio, ma come ci tiene il coach a dire “Sarebbe importante trovare qualche sponsor per migliorare l’impianto in cui ci alleniamo e nel quale sta crescendo una squadra di giovanissimi che ancora non gareggia. Per farli crescere occorrerebbe un trampolino da 1 metro da affiancare al 3 mt. esistente”

Tra le iniziative di crescita, ASI Nuoto Modena organizzerà il 17 luglio alle piscine Barracuda di Spilamberto la terza edizione dell’omonima gara amatoriale, aperta a tutti, per avvicinare e far conoscere questo sport a nuovi utenti e passare un pomeriggio spensierato.