Udinese Sassuolo 2 - 0, le pagelle | Consigli prova a resistere, male gli altri

Giornata negativa per tutta la squadra che non riesce a creare il solito gioco e deve cedere di fronte ad una solida Udinese

Ecco le pagelle di Udinese Sassuolo 2-0.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Bonifazi (86′ Becao), De Maio, Nuytinck; Molina, De Paul, Arslan (73′ Makengo), Walace, Stryger Larsen; Pereyra; Llorente (86′ Nestorovski).

SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Ayhan, Marlon, Ferrari; Toljan, Maxime Lopez, Locatelli, Traoré (46′ Djuricic), Kyriakopoulos; Berardi, Raspadori (46′ Caputo).

MIGLIORI TODAY

CONSIGLI 6.5 - Non può fare nulla sul tiro di Llorente e nemmeno su quello di Pereyra nel recupero. Effettua due parate decisive nel primo tempo e una importante nel finale su Stryger Larsen che tiene il risultato ancora aperto per qualche minuto, ma non basta.

PEGGIORI TODAY

AYHAN 5 - Insicuro per tutta la partita, sbaglia in occasione del primo gol dell'Udinese.