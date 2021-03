Udinese Sassuolo 2 - 0 | Llorente torna al gol e batte i neroverdi

Sconfitta alla Dacia Arena per il Sassuolo che gioca una brutta partita e non diventa mai pericoloso per gli avversari

Brutta partita per il Sassuolo che non riesce a esprimere le proprie caratteristiche e il proprio gioco sul campo dell'Udinese. I neroverdi non arrivano mai ad essere veramente pericolosi per i padroni di casa e subiscono due reti.

IL MATCH - Primo tempo senza grandi emozioni alla Dacia Arena tra Udinese e Sassuolo. Il primo tentativo passa dai piedi di Kyriakopoulos lanciato da Berardi, ma c'è Musso a salvare sul primo palo. I padroni di casa si fanno vedere solo al 25' con Stryger Larsen che impegna Consigli in una parata sopra la traversa. Cresce poi l'Udinese che ci prova ancora con Llorente al 29' che chiama ancora in causa Consigli e con Walace al 34' che sfiora la traversa. Il vantaggio degli uomini di Gotti arriva poi al 42' quando Molina dalla destra crossa al centro dove Llorente con la punta del piede riesce a fare una sorta di pallonetto che diventa imprendibile per Consigli. Nella ripresa i bianconeri cercano di gestire il risultato senza spingere più di tanto, mentre i neroverdi cercano di recuperare il risultato senza però impensierire pi di tanto gli avversari e senza arrivare mai a tirare in porta. All'84' Maggioni chiama un calcio di rigore per un tocco di mano di Locatelli in area, ma dopo aver consultato il VAR il tiro dagli undici metri viene revocato per un fuorigioco di Molina su un lancio precedente. All'87' si risveglia l'Udinese e risveglia anche Consigli con Stryger Larsen che calcia bene e viene fermato dal portiere neroverde. Nei minuti di recupero poi i friulani trovano un ultimo slancio che porta al raddoppio al 93' con Pereyra che su assist di De Paul calcia dall'altezza del dischetto e spiazza Consigli.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Bonifazi (86′ Becao), De Maio, Nuytinck; Molina, De Paul, Arslan (73′ Makengo), Walace, Stryger Larsen; Pereyra; Llorente (86′ Nestorovski). A disp.: Scuffet, Gasparini, Samir, Okaka, Deulofeu, Braaf, Micin, Forestieri, Zeegelaar. All.: Gotti

SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Ayhan, Marlon, Ferrari; Toljan, Maxime Lopez, Locatelli, Traoré (46′ Djuricic), Kyriakopoulos; Berardi, Raspadori (46′ Caputo). A disp.: Pegolo, Turati, Magnanelli, Rogerio, Peluso, Obiang, Muldur, Haraslin, Oddei, Defrel. All.: De Zerbi

ARBITRO: sig. Maggioni di Lecco

RETI: 42' Llorente

NOTE: ammoniti De Paul, Locatelli.