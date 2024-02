Hamilton dalla Mercedes alla Ferrari, ora è ufficiale. I comunicati dei team

"La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton entrerà a far parte del team dalla stagione 2025, con un contratto pluriennale". Una ventina di parole e nulla più, come è abitudine in questo genere di comunicazioni ufficiali. Con questo stringato comunicato stampa alla Scuderia Ferrari ha annunciato in serata l'arrivo del pilota britannico in rosso, un "matrimonio" del quale tanto si è discusso da ormai oltre un decennio a questa parte e che fra 12 mesi sarà realtà.

Il sette volte campione del mondo concluderà verosimilmente la carriera agonistica a Maranello, tagliando così a 40 anni il traguardo che è il sogno di ogni pilota di automobili: vestire i colori della Scuderia più prestigiosa della storia del motorsport. Fra due anni, quindi il Cavallino potrà contare sul binomio Leclerc-Hamiltn, che già promette scintille.

Nel frattempo è già certo che Carlos Sainz lascerà la Rossa a fine anno: "Abbiamo ancora una lunga stagione davanti a noi e, come sempre, darò tutto per la squadra e per i Tifosi di tutto il mondo. Annunceremo notizie sul mio futuro quando sarà il momento", ha commentato oggi lo spagnolo.

L'annuncio di Ferrari è stato preceduto da quello del team Mercedes, che saluta Hamiltn dopo ben 17 anni di sodalizio motoristico, che sono coincise con l'arrivo dell'era ibrida in Formula 1 e che hanno consegnato al britannico record su record.

Lewis Hamilton ha commentato: "Ho avuto 11 anni straordinari con questo team e sono così orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato insieme. La Mercedes fa parte della mia vita fin da quando avevo 13 anni. È un luogo dove sono cresciuto, quindi prendere la decisione di andarmene è stata una delle scelte più difficili che abbia mai dovuto fare. Ma è giunto il momento giusto per me di compiere questo passo e sono entusiasta di affrontare una nuova sfida. Sarò sempre grato per l'incredibile sostegno della mia famiglia Mercedes, specialmente a Toto per la sua amicizia e leadership, e voglio concludere in bellezza insieme a loro. Sono al 100% impegnato nel fornire la migliore performance possibile in questa stagione e rendere il mio ultimo anno con le Frecce d'Argento, uno da ricordare."

Toto Wolff, Team Principal & CEO, ha commentato: "Per quanto riguarda l'accoppiata team-pilota, la nostra relazione con Lewis è diventata la più vincente che lo sport abbia mai visto, e questo è qualcosa su cui possiamo guardare indietro con orgoglio; Lewis sarà sempre una parte importante della storia del motorsport della Mercedes. Tuttavia, sapevamo che la nostra partnership sarebbe giunta a una conclusione naturale in qualche momento, e quel giorno è ora arrivato. Accettiamo la decisione di Lewis di cercare una nuova sfida, e le opportunità per il futuro sono eccitanti da considerare. Ma per ora, abbiamo ancora una stagione da affrontare, e siamo concentrati nel partecipare alle gare per garantire una forte performance nel 2024."