Uguzzoni e Graziosi "doppio" d'argento ai campionati italiani para-archery indoor

Il settore arcieri paralimpici del Ki Oshi Vignola è nuovamente grande protagonista. Ai Campionati Italiani Para-Archery Indoor appena conclusi a Faenza (RA), Federico Uguzzoni e Matteo Graziosi, già a podio nel Targa 2022, hanno portato a casa due medaglie d’argento nel “Doppio” W1 Maschile, una nella qualifica e una negli Assoluti entrambe alle spalle degli inarrivabili campionissimi delle Frecce Azzurre Maurizio Panella e Francesco Sorato. Individualmente, il savignanese Uguzzoni è giunto nono in qualifica, mentre lo spilambertese Graziosi undicesimo.

Negli Assoluti entrambi gli atleti hanno ceduto agli ottavi di finale. Grande gioia per il Tecnico e Responsabile Para-Archery del Team vignolese Alberto Venturelli: “dopo l’emozionante doppio podio del 2022 torniamo a vincere altre due medaglie con Federico e Matteo in una categoria molto difficile come quella riservata agli arcieri con tetraplegia. Due ragazzi veramente straordinari con una forza e una voglia di fare che rendono anche più semplice il lavoro dei Tecnici. Un pensiero va anche a Rossano Cantergiani, fermatosi per un problema proprio alla vigilia dell’evento e che sono certo si sarebbe ritagliato il giusto spazio anche in questa occasione. Un enorme grazie va a tutta la Società che ci sostiene e a chi lavora per far sì che il nostro movimento possa crescere”.