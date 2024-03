Unimore non delude ai Campionati Nazionali Universitari di pallacanestro Maschile

Lunedì 18 marzo è andato in scena il primo appuntamento dei Campionati Nazionali Universitari e il Cus Unimore non ha fallito all’esordio casalingo. Di fronte ai ragazzi guidati da coach Pantaleo, la temibile Cus Insubria (Varese) che ha venduto cara la pelle per tutto l’arco dei 40’.

Allo start sono i modenesi, reggiani a partire meglio, grazie ad un ispirato Reale che segna i primi 9 punti dei padroni di casa che dopo 5’ sono avanti 14-8. Insubria si affida per lo più a soluzioni da oltre l’arco dei 6.75 con risultati alterni, mentre Unimore corre bene in transizione sfruttando l’atletismo dei suoi esterni e tenendo discrete percentuali dal campo. Polveri bagnate per bomber Nasuti e allora è ancora Reale a trascinare i suoi, ben coadiuvato da un Frediani dominante a rimbalzo d’attacco.

I locali toccano il +20 poco prima della pausa lunga, poi un paio di errori difensivi banali frutto del poco tempo che lo staff ha avuto per preparare il match permettono a Insubria di accorciare e andare a riposo sotto 36-20. Il terzo quarto riparte sulla falsariga dei primi 20’ con Saccone che inchioda due schiacciate da highlights e costringe Insubria a tentare la carta della zona.

La 2-3 ospite ottiene dividendi riportando i lombardi a una decina di punti di scarto a cavallo degli ultimi 10’, poi gli uomini di Pantaleo prendono le misure e con Mingotti sugli scudi tornano ad impugnare le redini della gara.

Insubria aumenta l’intensità difensiva e sistema un po’ le percentuali che le permettono di arrivare fino a -8 a 4’ dal termine sul 61-53. Unimore non si disunisce e piazza il break decisivo che manda i titoli di coda con lo score finale che recita 70-56. Da segnalare l’ottimo apporto da parte di tutti i 12 giocatori schierati, ma da sottolineare la prova Monster di Otis Reale che segna ben 35 punti tirando con un irreale 13/17 dal campo.

Prossimo appuntamento per il Cus Unimore in trasferta a casa del Cus Piemonte orientale, il 29/04 per staccare il Pass per le finali nazionali di Campobasso.