Domanda sgradita, Paolo Bianco insulta un giornalista in diretta tv

Mister Paolo Bianco si è reso protagonista di un'uscita infelice al termine della gara Modena-Bari, pareggiata per 1-1 in un clima di delusione al Braglia. Durante le interviste all'emittente locale TvQui, l'allenatore ha platealmente mandato "a quel paese", per usare un francesismo, il giornalista Cristiano Tassinari.

Il conduttore della trasmissione sportiva aveva chiesto come mai la squadra non avesse festeggiato il gol insieme all'allenatore, ma Bianco ha spiegato che non era mai accaduto per nessun gol. La domanda voeleva probabilmente sottendere i malumori che sarebbero nati nello spogliatoio in quest'ultima fase di stagione, alla luce di risultati deludenti da parte dei canarini. Una malizaia che l'allenatore ha chiaramente percepito, insultando il giornalista mentre lasciava il microfono.

L’Associazione stampa modenese è intervenuta criticando "la volgare esternazione dell’allenatore" e riepilogando così quanto avvenuto: "L'allenatore del Modena Paolo Bianco, dopo aver risposto stizzito a una domanda del conduttore Cristiano Tassinari, gli ha rivolto un grave insulto chiaramente udibile tanto dal conduttore stesso quanto dai telespettatori in ascolto. Un insulto che non può essere derubricato a “incidente fuori onda” poiché, nonostante Bianco si stesse levando l'auricolare a intervista conclusa, il microfono dell'emittente era ancora a pochi centimetri da lui e ben visibile. Il nervosismo al termine di una partita deludente e comprensibile, la maleducazione non lo è. Il lavoro dei giornalisti merita rispetto".