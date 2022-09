Vanessa Duzzi protagonista anche a Stintino. I master modenesi del pinnato brillano ai mondiali

Ancora protagonista Vanessa Duzzi, la fondista juniores tesserata per il Circolo Sportivo Guardia di Finanza Emilia Romagna. Nelle splendide acque del golfo dell’Asinara è andata in scena la terza tappa della “Dominate the Water”, con la presenza del campione olimpico carpigiano Gregorio Paltrinieri.

Il maltempo del sabato ha costretto gli organizzatori a spostare la traversata tra l’Asinara e Stintino al giorno dopo. La Duzzi ha coperto la distanza prevista, 3.900 metri, nel tempo di 1:02’:19’’, piazzandosi seconda tra le juniores a soli 4 secondi dalla vincitrice, Giulia Trevisan dei “Nuotatori Milanesi”. Nella stessa prova medaglia d’argento anche per re Greg, giunto alle spalle di Davide Marchello. Nella stessa giornata gli atleti sono tornati in acqua per la prova sul miglio marino. Vanessa Duzzi, dopo un entusiasmante sprint, si è classificata terza con il tempo di 20’:29’’. La prova è stata vinta da Ginevra Rocco (20’:27’’) che ha toccato un attimo prima di Giulia Trevisan, classificatasi con il medesimo tempo.

Qualche giorno prima, nella località piemontese di Viverone, si sono svolti i campionati mondiali di fondo di nuoto pinnato. Il Circolo Sportivo GdF Emilia Romagna, nelle prove dei 1.000 e 3.000 metri, si è egregiamente difeso. Marzia Musso (M45), si è piazzata due volte seconda alle spalle dell’amica rivale Alessia Vaculencic, Alessandro Boni (M30) ha conquistato un doppio argento e Massimiliano Migliorini (M50) due medaglie di bronzo. Della spedizione hanno fatto parte anche Silvia Bugnoli, giunta ad un soffio dal podio, Guido Mattera e Manielo Galasso che, al cospetto di atleti più esperti nelle prove in acque libere, hanno ottenuto buoni piazzamenti.