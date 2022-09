La modenese Vanessa Duzzi trionfa a Taranto al cospetto di Greg Paltrinieri

Nuoto modenese ancora alla ribalta grazie a Vanessa Duzzi. La juniores, tesserata per il Circolo Sportivo Guardia di Finanza Emilia Romagna, dopo il successo di luglio nelle acque di Lignano Sabbiadoro (UD), si è ripetuta anche in quel di Taranto, dove è andata in scena la seconda tappa della “Dominate the Water”, manifestazione dedicata ai fondisti del nuoto organizzata dal campione olimpico carpigiano Gregorio Paltrinieri e dal suo staff.

Due le gare individuali in programma, sabato 10 settembre la prova sul miglio marino e domenica 11 settembre la prova sui sui 3.000 metri. Nella distanza breve, condizionata dalle forti correnti marine, con il tempo di 28 minuti e 25 secondi la ragazza modenese si è piazzata settima assoluta e quarta tra le Juniores, sua categoria di appartenenza. Caparbia e tenace, la Duzzi ha preso il via anche il giorno successivo nella durissima distanza dei 3.000 metri, dove con il tempo di 42’:01’’ ha sbaragliato le altre juniores in gara, conquistato un brillantissimo primo posto.

La manifestazione ha visto scendere in acqua anche Gregorio Paltrinieri, che al termine di una stagione estenuante, si è piazzato 4° nella gara del miglio. La competizione femminile seniores ha visto il trionfo, in entrambe le gare, dell’atleta australiana Eireannach Irish Madeleine che ha preceduto una folta pattuglia di partecipanti.