Varone bronzo a Bratislava, Pentamodena sugli scudi anche tra i giovanissimi

In una delle tappe più prestigiose del Circuito internazionale Under 17, a Bratislava in Slovacchia, Federico Varone, spadista del Pentamodena convocato in maglia azzurra, ha fatto parte del quartetto che domenica ha conquistato per l’Italia il terzo gradino del podio nella prova di spada maschile a squadre.

Ancora un risultato di prestigio per Federico, vincitore dell’ultima competizione di categoria in Italia e ormai entrato di diritto, già dallo scorso anno, nel novero degli atleti di interesse nazionale. Nonostante una gara individuale non all’altezza delle aspettative, Federico e gli altri alfieri italiani (Leporati, Sonnessa e Quieroli) hanno saputo affrontare con carattere una competizione di alto livello che vedeva confrontarsi 59 squadre. La gara è entrata nel vivo quando per entrare nel tabellone dei 32 l’Italia ha incontrato la Grecia, sconfitta nettamente 45/19. Per entrare nei 16 il quartetto ha dovuto affrontare la Spagna in un assalto più difficile che ha visto l’Italia prevalere soprattutto nella parte finale per chiudere 40/31.

Ancora più difficile l’assalto per entrare negli 8 contro la Francia, avversario storico per l’Italia schermistica in ogni categoria e competizione schermistica, conclusosi 41/33 . Sfida che potremmo definire classica è anche quella vinta per entrare nei quattro contro l’Ungheria, nel corso della quale Federico si è pure ferito ma, dopo l’intervento dei medici, ha proseguito l’assalto conclusosi 45/35. La corsa del quartetto azzurro verso l’oro è stata interrotta dagli Stati Uniti che vincono 45/40. Federico e i suoi compagni di squadra sono medaglia di bronzo dopo aver vinto il derby con l’altra squadra italiana.

Ma le soddisfazioni allo staff tecnico del Pentamodena non le regala solo Federico Varone perché a Faenza in una gara interegionale Giovanissimi di alto livello tecnico (in particolare l’Emilia Romagna è una delle regioni schermisticamente più forti d’Italia nelle categorie giovanili della Spada) nella categoria maschietti 2013 Pietro Molinari, ha dimostrato carattere e determinazione conquistando il terzo posto.

Nella categoria Giovanissimi 2012 Lorenzo Zanardi, già terzo lo scorso anno a livello nazionale nel Gpg di Riccione, vince la gara confermando talento, impegno e tenacia battendo in una bella e tirata finale il suo forte nemico/amico del Koala Reggio Emilia Leonardo Matera, numero 1 del ranking nazionale.

Tra le Bambine 2013 una super Olivia Tazzioli, dopo una bellissima gara in cui nei quarti ha battuto la favorita numero 1 del ranking, è approdata in finale dove, superata di misura , ha perso per un soffio il gradino più alto del podio. Nella stessa categoria molto bene anche Beatrice Roero, ottava, che come pure gli altri giovanissimi spadisti del Pentamodena ha dimostrato, come sottolinea il tecnico del Pentamodena Elisabetta Romani, una importante e crescita sia tecnica che di atteggiamento.