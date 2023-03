Scherma, Federico Varone argento nella prova nazionale di Salsomaggiore

Federico Varone, quindicenne schermitore del Pentamodena, ha conquistato nella prima prova zonale svoltasi lo scorso fine settimana a Salsomaggiore un prestigioso secondo posto che lo conferma ancora una volta in questa stagione ai vertici della Spada maschile italiana nella categoria Cadetti e lo proietta verso una plausibile convocazione in maglia azzurra.

La competizione di Salsomaggiore ha visto misurarsi 146 schermitori della categoria Cadetti ed è una delle due competizioni cosiddette zonali, una per l’Italia centro settentrionale e una per l’Italia centro meridionale (di cui fa parte l’Emilia Romagna) che qualifica alla finale unica di categoria, conquistata da Federico con l’autorevolezza e la forza di un argento e di un podio che confermano ancora una volta il valore, a livello nazionale, del Pentamodena e del suo staff tecnico .

Federico, dopo un girone un po’ sottotono conclusosi con quattro vittorie e due sconfitte ha tirato l’assalto vincente per entrare nel tabellone dei 64 con Mattia Venditto di Latina, e quello per entrare nei 32 contro Michele Marinetti della società schermistica di Catania. Dopodichè continua il suo eccellente percorso verso il podio sconfiggendo per i 16 Leonardo Pignatelli del Club Schermistico Partenopeo di Napoli, per vincere ancora quando per gli 8 incrocia la spada con Riccardo Gennaro della Scherma Lugo. L’accesso alla semifinale a 4 Federico la conquista sconfiggendo Cristiano Sena, atleta romano delle Fiamme Oro che ha vestito la maglia della nazionale agli ultimi Europei di categoria. L’assalto contro Sena è stato davvero avvincente, in quanto i due giovani spadisti sono stati sempre in sostanziale parità finchè Federico ha messo la stoccata del 15/14. La vittoria sul fortissimo atleta delle Fiamme oro fa volare in semifinale Federico che sconfigge 15/11 Nicolò Sonnessa di Forlì per essere fermato solo dal ferrarese Alessandro Poli che ha vinto la gara precedendolo sul podio.

All’eccellente prestazione di Federico nella categoria Cadetti va inoltre aggiunto un altro notevole risultato nella gara Giovani, svoltasi sempre a Salsomaggiore, nella quale lo spadista del Pentamodena si è distinto classificandosi ventesimo, dopo aver perso per entrare nel tabellone dei 16 dal forlivese Leonardo Cortini, attuale Campione europeo in carica. Federico, che anche per i Giovani si è qualificato per la finale nazionale, diventa così il miglior 2007 sulle due prove, risultato che lo proietta verso una plausibile convocazione in maglia azzurra.

Da sottolineare anche, nella gara Giovani femminile, che ha visto la partecipazione di 135 spadiste della zona centro-sud, l’ottima prestazione di Emma Morsiani, che ottiene un importante sedicesimo posto che qualifica l’atleta del Pentamodena per la finale nazionale.