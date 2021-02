NBV Verona-Leo Shoes Modena 1-3 | Vittoria importante nell'ultima trasferta di Regular Season

Si torna in campo, dopo aver archiviato la modesta prestazione delle Final di Coppa Italia di Casalecchio, in Bologna. In attesa della seconda “Bolla Champions”, da giocare al Pala Panini e dei play-off, Christenson e compagni scendono in campo oggi mercoledì 3 febbraio alle ore 19:30 all’AGSM Forum.

La regular season emiliana si concluderà sabato sei febbraio contro Cisterna in casa, in attesa dei play-off, partendo da una griglia non del tutto consona ai canoni gialloblu. Verona nelle ultime due partite ha perso in casa per 0-3 contro un lanciato Ravenna e l’ultimo turno è uscito sconfitto per 3-1 in casa di Piacenza. In classifica Verona si trova al nono posto a quota ventidue punti realizzati sin qui, Modena invece settimo a ventotto punti. Gli arbitri della gara sono i signori Rocco Brancati e Giuliani Venturi. Ex di turno i coach delle due squadre Andrea Giani, Stoytchev.

LE FORMAZIONI

Verona: 13) Spirito, 1) Kaziyski, 7) Aguenier, 4) Caneschi, 17) Jaeschke, 12) Jensen, 29) Bonami. Coach Stoytchev

Modena: 11) Christenson, 4) Petric, 7) Stankovic, 18) Mazzone, 13) Karlitzek, 19) Vettori, 10) Grebennikov. Coach Andrea Giani.

Primo set 21-25 Modena: In campo Karlitzek dall’inizio. Primo vincente al centro per Caneschi, 1-0 Verona. Vettori pareggia i conti 1-1. Mazzone ace vincente 1-2 Modena. Jaeschke batte a rete 2-2. Stankovic incisivo al centro 3-4 Modena. Ace di Petric 3-5 Modena, che conduce. Diagonale vincente di Luca Vettori, 3-7 Modena. Vincente in banda di Karlitzek 5-8 Modena. Kaziyski in banda fa ancora la differenza 6-9 Modena. Verona ha la meglio al centro, e resta in scia di Modena 8-10. Jaeschke punto d’astuzia in pallonetto 10-11. Errore di Mazzone a servizio 11-12 Modena. Punto di Petric in pallonetto 11-14 Modena. Vettori murato da Aguenier 14-14. Jensen murato da Stankovic 15-15. Kaziyski murato da Stankovic 15-17 Modena. Vettori in banda vincente 16-19 Modena. Petric ace vincente 17-21 Modena che ha fretta di chiudere il set. Vettori comodamente in pallonetto 18-21 Modena. Entra Lavia. Entra Porro. Errore Porro a servizio 20-23 Modena. Vettori chiude il primo set 21-25 Modena.

Secondo set 25-15 Verona: Mazzone vincente al centro 0-1 Modena. Jaeschke ha la meglio sul muro emiliano 1-1. Kaziyski decisivo in attacco 3-1 Verona. Kaziyski ancora pungente 5-1, Modena in tilt. Kaziyski ancora vincente 7-1 Verona, che prende il largo. Modena pasticcio grossolano in difesa 8-2 Verona. Spirito ace vincente 10-3 Verona. Karlitzek vincente in diagonale 11-5, Modena rincorre con difficoltà. Lavia a punteggio in pallonetto 12-7 Verona. Ace di Jensen 14-7 Verona. Mazzone al centro torna a punteggio 14-8 Verona. Errore a servizio di Jaeschke 15-9 Verona. Stankovic vincente al centro, il fondamentale più positivo di oggi 16-10, Modena resta in scia. Entra Porro. Servizio out di Porro 19-11 Verona, che ha fretta di chiudere il set. Ace di Kaziyski, nulla può la difesa di Modena 20-11 Verona. Jaeschke ha la meglio sul muro emiliano 21-14 Verona. Mazzone muro vincente su Jensen 22-14 Verona. Ace di Jensen 24-14 Verona. Jensen chiude il set 25-15 Verona.

Terzo set 23-25 Modena: fallo in attacco dei padroni di casa, 0-1 Modena. Kaziyski pareggia i conti in banda 1-1. Kaziyski ancora vincente 2-2. Jaeschke impreciso in attacco 2-4 Modena. Vettori in banda torna a punteggio 2-6 Modena. Ancora micidiale Stankovic 2-7 Modena. Jaeschke attacco preciso in banda 3-7 Modena. Jaeschke ancora a punteggio 5-8 Modena. Jensen ace vincente 6-8 Modena. Ace Jaeschke 8-9 Modena. Vettori a punteggio in banda 9-11 Modena, che conduce. Ace di Karlitzek 9-13 Modena, che ha fretta di scappar via. Muro vincente di Kaziyski 10-13, Verona resta in scia. Mazzone vincente al centro 11-14 Modena. Vincente in banda per merito di Petric 11-15 Modena. Attacco di casa murato dalla difesa emiliana 13-17 Modena. Murro Caneschi su Karlitzek, Verona accorcia 15-17 Modena. Jaeschke errore in attacco 16-19 Modena. Kaziyski ha la meglio sul muro ospite 17-20, Verona si avvicina. Errore Karlitzek a servizio 19-21, equilibrio sul finale di set. Kaziyski ancora vincente ai danni di Mazzone 20-21 Modena. Errore a servizio di Spirito 21-23 Modena. Jensen annulla primo set-point 22-24 Modena. Petric ha la meglio sulla difesa di casa 23-25 Modena.

Quarto set 21-25 Modena: Luca Vettori vincente in banda 0-1 Modena. Jaeschke pareggia i conti 1-1. Errore di Luca Vettori batte a rete 2-2. Stankovic vincente al centro 2-3 Modena. Errore in attacco di Karlitzek 4-3, Verona 4-3. Doppio ace di Stankovic 4-6 Modena. Jaeschke a punteggio in pallonetto, 5-6 Modena. Jaecschke ha la meglio su Karlitzek 7-7. Errore a servizio per Karlitzek 8-8. Ace di Mazzone 9-10 Modena. Kaziyski pareggia i conti 11-11. Bel punto di prestigio per Christenson 11-12 Modena, che conduce. Errore di Kaziyski in banda 11-13 Modena. Kaziyski ancora a punteggio 12-13, Verona resta in scia agli emiliani. Stankovic al centro 13-14 Modena. Christenson batte out 15-15. Ace di Karlitzek 15-17 Modena. Pasticcio veronese in difesa su attacco di Mazzone 16-18 Modena. Grintoso attacco di Petric, 16-19 Modena. Mazzone serve a rete 17-20 Modena. Errore di Petric in attacco 18-21 Modena. Luca Vettori in banda incisivo 19-23 Modena. Lavia sciupone in attacco 21-23 Modena. Vettori in banda ancora a punteggio 21-24 Modena. Vincente conclusivo per Christenson e compagni 21-25 e tre punti importantissimi.

LE PAGELLE - Modena 6

Christenson 6, Petric 6, Stankovic 6,5, Mazzone 6,5, Karlitzek 6,5, Vettori 6,5, Grebennikov 6.

INGRESSI: Porro 5,5, Lavia 5

Andrea Giani 6