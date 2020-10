Tonno Calippo Vibo Valentia-Leo Shoes Modena 0-3 | I canarini rialzano la testa

Partenza in salita per la Leo Shoes; smaltito il pesante ko di domenica scorsa al Pala Panini contro Monza si pensa in maniera positiva alla prima trasferta stagionale. Si va nella lontanissima Vibo Valentia, gara ricca di insidie a prescindere da quanti spettatori potranno accedere al Palamaiata.

Vibo viene dalla sconfitta in quel di Perugia e ha gran voglia di riscatto, mentre Modena deve rialzare subito la testa, per evitare di perdere troppo terreno sin dall’inizio del campionato. Per Andrea Giani tante alternative, aspettando l’inizio della Coppa Italia, ma soprattutto della Champions, con l’esperienza di Petric e Stankovic in una squadra inedita.

Gli arbitri della gara sono i signori. Giuseppe Curto e Matteo Talento.

LE FORMAZIONI

Vibo Valentia: 8) Saitta, 5) Abouba, 12) Cester, 1) Chinnenyeeze, 13) De Falco, 9) Rossard, 11) Rizzo Coach Valerio Baldevin.

Modena: 11) Christenson, 4) Petric, 7) Stankovic, 18) Mazzone, 13) Karlitzek, 14) Vettori, 10) Grebennikov. Coach Andrea Giani.

Primo set 21-25 Modena: inaugura l’incontro Abouba in banda. Replica Vettori 1-1. Disattenzione al centro tra i padroni di casa 1-3 Modena. Karlitzek pipe vincente 3-4 Modena. Brutto servizio Vibo, Modena conduce 4-5. Abouba batte a rete, così come Christenson 6-6. Karlitzek decisivo in banda 7-7. Vettori murato dalla difesa di casa 9-7 Vibo. Rossard vincente in banda 10-8. 11-9 Mazzone determinante al centro. Vettori ha la meglio sulla difesa giallorossa 12-10 Vibo. Abouba in banda straripante 13-11. Petric in banda 13-12. Ancora Petric 14-13, con i canarini che non demordono. De Falco impreciso a servizio 15-14 Vibo. 16-16 Vettori vincente a muro su Rossard, parità. Chinnenyeeze vincente al centro 17-17. Rossard ha la meglio su Karlitzek 18-18. Abouba in banda strepitoso 19-18 Vibo. Vettori decisivo in banda 20-19 Modena sul finale di set. Petric vincente 20-21 Modena. Karlitzek mura Abouba 20-22 Modena. Karlitzek chiude un’ottima azione 20-23 per la Leo Shoes. Entrano Mazorra e Lavia, chiude Stankovic 21-25 0-1 Modena.

Secondo set 26-28 Modena: Vettori murato da Rossard 1-0 Vibo. Petric in banda, Cester non può nulla 1-1. Saitta errore in servizio 2-2. Petric sigla sicuro di sé il punto del 3-3. Saitta falloso a muro 3-4 Modena. Ace di Petric 3-5. 3-6 Modena, a punteggio con Karlitzek solo soletto. Chinnenyeeze ace vincente 5-6 Modena. Doppio ace 6-6. Muro gialloblu con Stankovic 6-8. Abouba ace vincente 8-8. Vettori in banda errore grossolano 10-8 Vibo. Vettori a segno in diagonale 10-9, con i canarini che vogliono prendere i giallorossi. Abouba in diagonale strepitoso 11-9 Vibo. Entra Lavia. 12-11 Petric ha la meglio sull’attacco di casa. Abouba sfrutta un pasticcio canarini 14-11 Vibo. Entra Estrada. Petric in pallonetto 16-12 Vibo. 18-12 Modena pasticcia in attacco Vibo vuole scappare via. Vibo in controllo totale 19-13. Abouba errore in servizio 20-15 Vibo. 21-16 Abouba macina punti su punti. 21-18 Petric vincente a muro. Petric suona la carica 22-19 Vibo. 23-21 Vibo Chinnenyeeze punto vincente in banda. Vettori errore in servizio 24-22 Vibo, set point. Karlitzek porta Modena ai vantaggi. Entra Bossi. Invasione Karlitzek 26-26 ai vantaggi. 26-28 Modena che chiude un eterno secondo set.

Terzo set 20-25 Modena: subito punto Vibo con Gargiulo 1-0. Errore di Rossard 1-1 equilibrio. Chinnenyeeze vincente in attacco 2-2. Vettori diagonale per il 3-3 inizio di set equilibrato. 5-3 Karlitzek murato dalla difesa di casa, che conduce. Mazzone mura Abouba 5-4 per restare in scia. Mazzone al centro letale 6-5, Modena sul pezzo. Karlitzek pareggia i conti 6-6. Christenson errore a servizio 8-7 Vibo. Ace Chinnenyeeze 9-7 per i giallorossi. 11-8 Vibo, che ha la meglio a muro ai danni di Stankovic. Errore Vibo a servizio 11-10 Modena. Doppio ace di Stankovic 12-11, di nuovo in parità per provare a chiudere la gara. Petric ancora a segno 13-13 per un set all’insegna dell’equilibrio. Mazzone al centro 15-15 con le due squadre appaiate. Petric in banda 16-16. Rossard a punteggio in pipe 17-16 Vibo. Rossard inganna la difesa gialloblu 18-18. Karlitzek vincente in pipe 18-19 Modena. Karlitzek ancora in pipe 19-20 Modena. Modena allunga con un ace e un altro punto vincente 22-19 per i canarini. 20-23 murissimo di Chinnenyeeze. Vettori in diagonale 20-24 Modena match point. Vettori chiude la pratica Vibo 20-25 Modena 0-3 finale.

LE PAGELLE - Modena 6

Christenson 6, Petric 6,5, Stankovic 6, Mazzone 6, Karlitzek 6,5, Vettori 6,5, Grebennikov 6.

INGRESSI: Estrada 6, Lavia s.v, Bossi s.v

Andrea Giani 6