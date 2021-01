Vis Pesaro Modena 1 - 0 | Canarini sconfitti, decide una punizione di Di Paola

Perde il Modena contro la Vis Pesaro che approfitta di una punizione per passare in vantaggio a metà della ripresa. I canarini poi le provano tutte per provare a rimediare, ma gli errori sono troppi. Nel primo tempo la gara è sostanzialmente equilibrata, con le due squadre che non riescono ad incidere in maniera pericolosa e hanno un paio di occasioni a testa che non vengono sfruttate. Nei primi minuti ci prova Scappini che manda alto, risponde Marchi che impegna Gagno in una parata non certo impossibile. Nella ripresa parte meglio la squadra di Mignani ancora con Scappini che come nel primo tempo tira troppo alto; poi al 53’ ci prova anche Spagnoli senza inquadrare lo specchio della porta e di nuovo al 57’ calcia male da buonissima posizione. Al 71’ Monachello commette un fallo sulla trequarti che regala una punizione alla Vis Pesaro: al tiro va Di Paola che calcia benissimo saltando la barriera e infilando il pallone sotto la traversa. Entra Sodinha e anima come sempre la squadra: all’84’ lancia Varutti con un bellissimo cross, che viene però sprecato con un pallonetto non riuscito. Un minuto più tardi, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Costantino di testa manda in rete, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Ora ci provano in tutti i modi i gialloblù: all’87’ ancora Costantino sbaglia clamorosamente alzando troppo il pallone e mangiandosi la possibilità di pareggiare.

VIS PESARO (3-5-2): Ndiaye; Gennari (59′ Stramaccioni), Ferrani, Brignani; Nava, Gelonese, Di Paola, D’Eramo (66′ Tessiore), Giraudo; Marchi, Gucci (82′ De Feo). A disp.: Bastianello, Bianchini, Pannitteri, Cannavò. All.: Di Donato

MODENA (4-3-1-2): Gagno 6; Mattioli 6, Zaro 6.5, Pergreffi 6.5, Varutti 6; Davì 6 (77′ Prezioso s.v.), Gerli 6, Castiglia 6 (59′ Corradi s.v.); Tulissi 6 (77′ Sodinha 6.5); Spagnoli 6 (79′ Costantino s.v.), Scappini 6.5 (59′ Monachello 6). A disp.: Narciso, Chiossi, Ingegneri, De Santis, Bearzotti, Muroni, Abiuso. All.: Mignani

ARBITRO: Sig. Mario Vigile di Cosenza

RETI: 72’ Di Paola

NOTE: ammoniti Monachello, Marchi, Varutti, Di Paola.