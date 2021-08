Vis Pesaro Modena 0 - 1 | Buona la prima per i canarini che avanzano in Coppa Italia

Vittoria dei canarini nella prima uscita ufficiale della stagione in Coppa Italia di Serie C contro la Vis Pesaro. Dopo una partita molto equilibrata e priva di grandi occasioni, il Modena di Tesser è passato in vantaggio all’83’ grazie a Pergreffi che si conferma importantissimo anche in fase di realizzazione: arriva il corner di Di Paola e di testa il difensore la mette in rete. Segnale importante per il nuovo Modena che sabato prossimo comincerà anche l’avventura del campionato con l’ambizione di trovare la promozione in Serie B che lo scorso anno è sfumata ai play Off contro l’AlbinoLeffe.

VIS PESARO (3-5-2): Farroni; Piccinini, Gavazzi, Giraudo; Saccani, Coppola (69′ Besea), Rossi, Marcandella (78′ Lombardi), De Nuzzo (69′ Pinelli); Cannavò (78′ Gucci), Tonso. A disp.: Campani, Mastrippolito, Manetta, Mercuri, Di Sabatino, Carnicelli, Accursi, Cusumano; All.: Banchini

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Ciofani, Pergreffi, Baroni, Renzetti (55′ Ponsi); Di Paola, Gerli, Duca (89′ Rabiu); Mosti (55′ Giovannini); Marotta (69′ Minesso), Ogunseye. A disp.: Narciso, Aimi, Ingegneri, Maggioni, Nelli, Molinaro, Bonfanti. All.: Tesser

ARBITRO: sig. D’Eusanio di Faenza

RETI: 83′ Pergreffi

NOTE: ammoniti Coppola, Ogunseye, Saccani.