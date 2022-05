La Vis San Prospero trionfa alle provinciali

Domenica 8 maggio a Modena la "Vis San Prospero" ha vinto il campionato provinciale Allievi Under 16 FIGC con una giornata d'anticipo, battendo il Saliceta 2-0. La vittoria consentirà alla "Vis San Prospero" di accedere alle finali regionali che si terranno a fine maggio, nell'ambito delle quali le squadre si contenderanno la Coppa "Stefano Credi". Soddisfazione da parte dell'allenatore Fabio Venturato, impegnato ad allenare la squadra di San Prospero da quattro anni.

"Dopo due anni di Covid stiamo finalmente ritornando a giocare - commenta Venturato - É una gioia ottenere questi risultati dopo tanto duro allenamento. Il merito è soprattutto dei ragazzi".

L'Amministrazione comunale si congratula con l'intero team della "Vis San Prospero" per l'ottimo risultato ottenuto, aggiungendo che a San Prospero lo sport sta risorgendo anzitutto per merito dell'impegno di chi lo sport lo pratica con passione, come i ragazzi della "Vis San Prospero". L'Amministrazione esprime soddisfazione anche nel constatare che la realizzazione del campo sintetico nello stadio "Seidenari" - progetto nel quale la Giunta ha creduto molto - sta facendo da volano alla rinascita dello sport a San Prospero, anche grazie all'impegno degli insegnanti della scuola calcio Bimbi Sperduti ASD, che si occupa di allenare bambini e ragazzini al di sotto dei 14 anni.

Venerdì 13 maggio alle ore 20.30, presso il campo "Seidenari", (Via San Geminiano 1D, San Prospero) la "Vis San Prospero" giocherà in casa l'ultima partita della competizione. Al termine dell'evento si terrà una festa.