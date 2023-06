Unimore fa il pieno di medaglie ai Campionati Nazionali Universitari

Gli atleti e le atlete del CUS Mo.Re hano fatto il pieno di medaglie ai Campionati Nazionali Universitari, organizzati dalla FederCusi, che si sono conclusi ieri a Camerino, con sette medaglie d’oro, sei argenti e due bronzi.

Una manifestazione di altissimo livello, con molti atleti che prendono parte a campionati Italiani e europei, in vista delle Universiadi che si terranno a Chengdu in Cina dal 28 luglio al 08 agosto prossimi. Tra i tanti i nomi prestigiosi nelle rappresentative del Centro universitario sportivo di Unimore: Riccardo Gollini (Valsa Group Modena Volley serie A), Luca Pagnani e Giovanni Mattioli (ValoRugby Serie A), Chiara Landucci (Esperia Cremona di A2) oltre a diversi atleti individuali a livello nazionale (Alessandro Giacobazzi dell'Atletica, Enrico Riccobon, Alberto Montanari).

“Ringrazio studenti e studentesse che in questo periodo di esami hanno comunque voluto gareggiare vestendo la maglia di Unimore e del Cus More e hanno ottenuto risultati davvero eccezionali. Penso che un Ateneo possa acquisire importanza e visibilità nel panorama nazionale anche grazie alle medaglie che riesce ad ottenere ai campionati sportivi universitari. Unimore, da qualche anno, sta raggiungendo traguardi prima impensabili in ambito sportivo, incentivando la doppia carriera degli studenti-atleti attraverso il progetto USE - Unimore Sport Excellence. Ringrazio sentitamente tutti i colleghi e le colleghe docenti che in questo periodo hanno acconsentito alla richiesta di uno dei benefici didattici previsti nel bando USE: lo spostamento di qualche giorno dell’esame con data coincidente con quella della gara ai campionati nazionali universitari” – ha commentato la Prof.ssa Isabella Morlini, delegata del Rettore per lo Sport.

Il primo gradino del podio è stato conquistato: da Camilla Balestrazzi, atleta USE, nel Taekwondo; dalla squadra di Pallavolo maschile (Marcello Andreoli, Giovanni Battilani - USE, Stefano Bedin, Mentore Daolio, Francesco Degoli - USE, Ayman Garaouy, Riccardo Gollini - USE, Gabriele Gozzi - USE, Alessandro Morselli, Elia Motta, Samuele Odorici - USE, Edoardo Sartoretti, Demetrio Soli - USE), per il secondo anno consecutivo; negli scacchi a squadre (con Luca Ballotti - USE, Francesco Ferraguti, Luca Tazzioli e Lara Scagliarini); nell’Atletica Leggera da Alberto Montanari, 400 metri, (47”31, record personale), Enrico Benuzzi, 110 ostacoli (14”56), Giuseppe Gravante, 1500 metri, (3’50”81) e Michele De Berti - USE, 800 metri (1’49”30).

I sei argenti del Cus Mo.Re sono andati a Jacopo Berneschi (USE) nel Taekwondo, Filippo Gibertini nel Judo e nell’Atletica leggera a Giulia Cordazzo - USE, 1500 metri (4’32”63), Sara Cantergiani - USE, 400 ostacoli, (59”77), nella staffetta 4x400 maschile (con Alec Magni Baraldi, Michele De Berti, Enrico Riccobon, Alberto Montanari – USE) e nella 4x400 femminile (grazie a Alessia Baldini - USE, Irene Pini, Sara Cantergiani, Alessandra Morandi – USE).

Per chiudere il podio i due bronzi sono andati a Camilla Balestrazzi nel Taekwondo e alla squadra maschile di Atletica Leggera.