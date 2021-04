Volley, Christenson dà l'addio a Modena: "Sarà nel mio cuore tutta la vita"

Micah Christenson dà l’addio a Modena dopo una stagione da capitano. Ne ha parlato insieme alla Presidente Catia Pedrini questo pomeriggio in un'intervista in cui ha spiegato che Modena sarà sempre nel suo cuore: "Sarà così per me e lo sarà anche per la mia famiglia - ha detto -. Qui sono cresciuto tanto, come giocatore, come uomo e come papà. Modena per me sarà sempre un posto speciale. Sono più completo rispetto a come sono arrivato, lo ripeto, sono cresciuto tanto tecnicamente e ho lavorato molto con entrambi gli allenatori che ho avuto qui. L'onore di essere capitano quest'anno è stata un'esperienza di valore, come uomo, come leader e come compagno di squadra. Ogni momento qui a Modena, anche insieme al mio bimbo e a mia moglie, resterà indelebile, un’esperienza che non dimenticheremo mai”

“Micah ha ricevuto delle proposte importanti, che quando si è così giovani, con una famiglia e un altro bimbo in arrivo, non si possono rifiutare - ha aggiunto Catia Pedrini -. Sarà difficile giocare in Russia per un ragazzo delle Hawaii, ma Micah è un ragazzo solido, una persona speciale. Nessuno potrà mai mettere in dubbio l’attaccamento che ha mostrato e dimostrato nei confronti di questa maglia e della città di Modena. Abbiamo ritenuto doveroso non ostacolarlo nella sua decisione, il nostro è soltanto un arrivederci”.