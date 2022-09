Volley femminile A2. Al via la campagna abbonamenti 2022-2023 dell'Emilbronzo 2000 Montale

Parte oggi la campagna abbonamenti della stagione 22/23 dell’Emilbronzo 2000 Montale. La società del Presidente Barberini ha indicato il prezzo per poter seguire dal vivo il ritorno delle montalesi in Serie A2, che è pari a 120 €. Introdotto anche l’abbonamento fidelity con agevolazioni per alcune categorie (studenti, over 65, medici e infermieri, parenti del settore giovanile), il cui prezzo ridotto sarà pari a 90 €. Tutti gli abbonati saranno omaggiati della t-shirt nerofucsia, utile a poter colorare gli spalti del “PalaMagagni”.

“Ci tengo a ringraziare ancora una volta Emilbronzo 2000 – fa sapere Barberini – per il supporto nella stagione oramai alle porte. Ci aspettiamo una partenza con un afflusso di pubblico importante per il derby del 23 ottobre contro Sassuolo, ma ci piacerebbe rivedere gli spalti pieni come la prima stagione pre-covid anche nelle restanti partite, sperando che i risultati invoglino i nostri tifosi a venire tutte le domeniche”.

“Non mancheranno soprese in tutte le partite casalinghe per i nostri abbonati, con gadget e premi che saranno offerti dai nostri sponsor e partner a chi avrà deciso di sostenere il Club abbonandosi, con un meccanismo non lontano dalla tombola, annunciato direttamente durante il match dal nostro super speaker Panka” fanno sapere senza sbilanciarsi dall’Ufficio marketing e comunicazione, capitanato da Andrea Piscopo e Giovanni Cristiano, impreziosito dal nuovo innesto Darwin Borelli, nelle vesti di Social Media Manager.

Svelata infine la scelta del motto che accompagnerà le ragazze di capitan Fronza: “La Poetica di Montale era piuttosto pessimistica; la nostra vuole essere un inno alla gioia; vogliamo portare avanti la nostra personalissima Poetica di Montale, con entusiasmo e passione, mai mancati in questi 37 anni di storia”.