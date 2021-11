A2: Aleksandra Rasinska è una nuova giocatrice della Green Warriors Sassuolo

è una nuova giocatrice della Green Warriors Sassuolo. È con grande piacere che ilufficializza l’arrivo in maglia neroverde dell’opposta polacca: classe ‘98, 190 cm, Rasi?ska è arrivata a Sassuolo nelle scorse ore e sarà disponibile già nella partita di mercoledì contro Aragona, secondo turno infrasettimanale della

Cresciuta nel Legionovia Legionowo, nella stagione 2018 - 2019 si trasferisce al Volley Wroclaw, dove rimane anche la stagione successiva, al termine della quale Aleksandra riceve i riconoscimenti come top scorer del campionato con 376 punti ed anche come miglior giocatrice e miglior attaccante. Passa poi al Developres SkyRes Rzeszow, dove rimane una stagione, prima di tornare - in questa prima parte di campionato - al Volley Wroclaw: quella in Italia sarà quindi per Aleksandra la prima esperienza fuori dal campionato polacco.