A2: un avvio di 2022 da sogno per Sassuolo, la Green Warriors batte 3-1 Marignano

Squadra in casa

Squadra in casa Green Warriors Sassuolo

Il primo match del 2022 sorride alla Green Warriors Sassuolo, che supera 3-1 (parziali 26-24 25-21 22-25 25-18) la corazzata Omag MT San Giovanni in Marignano e, nel match che segna il ritorno in campo dopo un mese di stop, si regala tre punti importantissimi in ottica classifica generale. Già nel primo set si è avuto il sentore che la giornata sarebbe andata nel migliore dei modi.

Sul 24-23 a favore di Marignano, infatti, le ospiti con Brina potevano chiudere il parziale dopo un gentile “regalo” delle padrone di casa, ma la chiusura diretta non è stata efficace, permettendo a Sassuolo di riorganizzarsi e pareggiare. Ai vantaggi l’hanno spuntata proprio le neroverdi. Il secondo set è stato condizionato dal momento difficile di Coulibaly, protagonista in negativo con tre muri consecutivi subiti. Il 25-21 per Sassuolo e il 2-0 parziale ha spiazzato l’Omag che però ha reagito con forza nella terza frazione di gioco, portata dalla propria parte con un perentorio 25-22.

Un autentico monologo, invece, è stato quello del quarto set, quando le neroverdi hanno premuto con decisione il piede sull’acceleratore, dimostrando di volere a tutti i costi la posta piena. Il 25-18 ha chiuso i giochi e regalato tre punti più che meritati alle emiliane. Il tabellino del match:

GREEN WARRIORS SASSUOLO-OMAG MARIGNANO 3-1 (26-24, 25-21, 22-25, 25-18)

SASSUOLO: Zojzi, Balboni, Gardini, Cantaluppi, Moneta, Busolini, Rasinska, Rolando, Civitico, Colli, Mammini. All. Venco

MARIGNANO: Bolzonetti, Ceron, Coulibaly, Consoli, Mazzon, Brina, Aluigi, Turco, Zonta, Bonvicini, Biagini, Penna, Ortolani. All. Barbolini