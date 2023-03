A2. La BSC Materials Sassuolo chiude la regular season al terzo posto

Dopo una battaglia di oltre due ore, la BSC Materials Sassuolo supera 2-3 la Tecnoteam Albese e chiude con una vittoria la sua Regular Season (parziali 25-27, 25-21, 25-27, 25-19, 11-15). Le sassolesi si confermano così al terzo posto in classifica generale con 47 punti. Top scorer del match, Aurora Pistolesi che ha chiuso con 34 punti, di cui 2 ace e 2 muri. In doppia cifra anche Civitico (17), Busolini (15) e Manfredini (14). Albese ha tenuto testa alle quotate avversarie dal primo set. Ha perso il primo ai vantaggi, ha vinto bene il secondo ed ha perso sempre ai vantaggi (con identico 25-27) il terzo.

A quel punto, con Olbia vittoriosa a Lecco per 0-3, il sogno delle ragazze di Albese si è infranto contro la matematica: niente da fare per restare direttamente in A2 senza passare dalla poule salvezza. Ma nonostante questo, Veneriano e compagne sono tornare in campo motivate nel quarto set: trascinate dall’esperienza di Cassemiro e dai punti di Veneriano, Nardo e Conti, le ragazze Tecnoteam hanno riaperto la partita con un cuore pazzesco. Come a dire: ok la poule retrocessione, ma senza mollare niente e con la determinazione di salvarsi appena possibile.

E poi il tie-break: dove Sassuolo ha allungato subito, ma poi ha subito il ritorno di Albese. Testa a testa avvincente fino al 11-15 finale. Gara intensa a Casnate, quasi due ore e mezza di gioco sul terreno di Casnate. Pistolesi, Busolini, Civitico e Manfredini a dare la spinta alle emiliane, ben orchestrate in regia da Scacchetti: la Tecnoteam che ha replicato con le sue “bocche di fuoco” Nardo e Conti, in palla fin dai primi punti. Il tabellino del match:

TECNOTEAM ALBESE-BSC MATERIALS SASSUOLO 2-3 (25-27, 25-21, 25-27, 25-19, 11-15)

ALBESE: Nicolini 9, Cassemiro 10, Veneriano 14, Nardo 28, Badini, Conti 17, Rolando (L), Bernasconi 6, Radice (L). Non entrate: Gallizioli, Cantaluppi, Pinto, Nicoli, Stroppa. All. Chiappafreddo

SASSUOLO: Scacchetti 3, Pistolesi 32, Civitico 16, Busolini 15, Vittorini 6, Manfredini 13, Pelloni (L), Bondavalli 2, Martinez Vela, Masciullo. Non entrate: Dhimitriadhi, Rosculet. All. Venco