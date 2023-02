A2: la BSC Materials Sassuolo torna a correre, bella prova di forza a Lecco

Una vittoria che serviva come il pane alla BSC Materials Sassuolo, soprattutto per dimenticare il passo falso di domenica, il ko contro la capolista del girone A della Serie A2 di volley femminile, l’Itas Trentino. A Lecco è andato in scena ieri l’ultimo turno infrasettimanale della regular season, con le emiliane che hanno avuto bisogno di quattro set per piegare la tenace resistenza delle padrone di casa. La partita inizia subito forte con un set tirato con Sassuolo che dà del filo da torcere alle biancorosse.

Il gioco è equilibrato, ma ai vantaggi la spuntano le ospiti 28-30. Partenza eccezionale nel secondo set per Picco che impone alle avversarie un gioco efficace (6-0) e cerca il riscatto dopo l’inizio incerto. Sassuolo ritorna al ritmo del primo set e riagguanta le padrone di casa (12-12). Si finisce ancora ai vantaggi 24-26, Sassuolo è avanti di 2. Terzo set molto combattuto con le ragazze di entrambe le formazioni su tutti i palloni. Sono le biancorosse a prendere il largo sul finale di set e chiudere meritatamente il terzo parziale per 25 a 19.

Quarto set subito complicato per Lecco (5-9). Le biancorosse rincorrono per tutto il parziale, ma nulla possono contro il gioco organizzato delle avversarie che chiude 25-18. Ottime le prove di Pistolesi e Manfredini che insieme hanno garantito ben 31 punti. Il successo di ieri assicura il quarto posto a Sassuolo, a un solo punto dalla seconda piazza occupata in contemporanea da Brescia e Busto Arsizio. Il tabellino del match:

OROCASH LECCO – BSC MATERIALS SASSUOLO 1-3 (28-30, 24-26, 25-19,18-25)

LECCO: Lancini 10, Piacentini 8, Bracchi 19, Zingaro 19, Albano 3, Rimoldi, Bonvicini (L), Tresoldi 10, Bassi 4, Belloni, Rocca. Non entrate: Monti (L), Citterio, Marmen. All. Milano.

SASSUOLO: Martinez Vela 9, Manfredini 14, Scacchetti 2, Pistolesi 17, Civitico 16, Busolini 7, Pelloni (L), Dhimitriadhi, Masciullo. Non entrate: Vittorini, Rosculet, Bondavalli. All. Venco.