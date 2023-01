Serie A2: la BSC Materials Sassuolo ufficializza l’arrivo dell’opposta Paola Martinez Vela

È ormai tutto pronto per la prima gara del 2023 che vedrà protagonista la BSC Materials Sassuolo. Domenica 8 gennaio, la formazione emiliana sarà di scena a Montichiari in quello che si preannuncia uno dei match più difficili della stagione. Sassuolo affronterà la prima della classe del girone A della Serie A2 di volley femminile, la Millenium Brescia. Nel frattempo, la società non è rimasta con le mani in mano. Proprio in queste ultime ore è stato ufficializzato il nuovo rinforzo.

Lo ha annunciato la BSC Materials con un comunicato ufficiale: "È con grande piacere che annunciamo l’arrivo alla BSC Materials Sassuolo dell’opposta spagnola Paola Martinez Vela. Classe 1998 di 182 cm, Paola arriva a Sassuolo dopo aver disputato la prima parte della stagione a Cipro, con la maglia della Olimpiada Neapolis VB".

La nota prosegue: "Per Paola, quella in Italia sarà la seconda esperienza fuori dalla Spagna, dopo appunto quella a Cipro: in precedenza, il nuovo opposto biancoazzurro aveva vestito le maglie di numerose squadre iberiche, tra cui CV Tenerife La Laguna, con cui nella scorsa stagione ha vinto il Campionato spagnolo e la Super Liga spagnola ed è arrivata seconda nella Challenge Cup vinta da Scandicci. Martinez arriverà a Sassuolo domani, venerdì 6 gennaio".