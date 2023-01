A2: Busto Arsizio annichilisce l’Emilbronzo 2000 Montale che crolla al PalaMagagni

Si apre con una sconfitta il 2023 dell’Emilbronzo 2000 Montale, che nella 13ª giornata del girone “A” di Serie A2 femminile, si arrende alla più quotata Futura Giovani Busto Arsizio. Nessuna sorpresa al “PalaMagagni”, con Busto Arsizio che batte Fronza e compagne e aggancia Brescia (sconfitta in casa 3-1 da Sassuolo) al secondo posto in classifica. L’Emilbronzo 2000, priva dell’influenzata Zojzi e senza Angelini (non a referto poiché il suo contratto con Montale è in via di risoluzione), tiene testa per un solo set alle bustocche, poi deve cedere sotto i colpi delle biancorosse.

Ghibaudi ha il sestetto obbligato, con Mescoli in campo dal primo scambio e Rossi al centro. A referto come libero anche la giovanissima Giulia Barbieri. Amadio invece recupera Zanette e schiera il sestetto tipo. Il primo set viene giocato testa a testa, con Montale che arriva fino al meno uno ma poi si arrende 25-22 (5 punti a testa per Visintini e Fronza, 4 per Tonello, Zanette, Botezat e Member-Meneh). Gli altri due set si giocano praticamente in fotocopia, con Busto che prima chiude 25-14 (6 punti per Zanette) e poi 25-16 (7 punti per Member-Meneh). Top scorer del match non che MVP è stata proprio Member-Meneh, autrice di ben 20 punti. Solamente 8 i punti di Visintini, miglior realizzatrice nerofucsia.

L’Emilbronzo 2000 è ora attesa da una nuova sfida casalinga, quella di domenica prossima con Offanengo. Le parole della nerofucsia Irene Mescoli, ex di giornata: “Siamo partite bene e siamo anche riuscite a metterle in difficoltà nella prima parte del match, ma appena siamo andate in sofferenza non siamo più riuscite a cambiare l’inerzia del match. Hanno individualità importanti e oggi l’hanno dimostrato. La mia prima volta da titolare? Tante emozioni, sono molto contenta perché entrare è un conto ma partire dall’inizio è un’altra. Adesso ogni punto vale oro. Vogliamo subito riscattarci”.

Le parole del coach di Busto Arsizio Daris Amadio: “Bene la nostra prestazione che però è stata facilitata da una situazione deficitaria del loro roster, soprattutto quando manca una schiacciatrice titolare come Zojzi. Complimenti alle mie ragazze per i tanti break in battuta. Il ritorno alla vittoria in trasferta? Con Albese potevamo fare meglio, ma comunque in trasferta abbiamo perso con Brescia e Trento. A Montale vanno comunque i miei complimenti e un grosso in bocca al lupo”. Il tabellino del match:

EMILBRONZO 2000 MONTALE-FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO 0-3 (22-25; 14-25; 16-25)

MONTALE: Lancellotti 1, Visintini 8, Mescoli 6, Frangipane 4, Rossi 7, Fronza 6, Bici (L1), Mammini 0, Bonato 0, Montagnani 0, Aguero ne, Barbieri (L2) ne. All.: Andrea Ghibaudi.

BUSTO ARSIZIO: Balboni 3, Zanette 13, Arciprete 6, Member-Meneh 20, Tonello 10, Botezat 7, Mistretta (L1), Venco 0, Milani 0, Badalamenti 1, Fiorio ne, Pandolfi ne, Morandi (L2) ne. All.: Daris Amadio.