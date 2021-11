A2: colpaccio di Sassuolo, splendido 3-1 in trasferta contro Busto

Colpaccio della, che sbanca il Pala Borsani di Castellanza superandolaal termine di un ultimo set infinito terminato 35-37 (parziali 26-24 20-25 18-25 35-37). L’inizio avvincente dell’incontro, con una Busto pronta a rispondere colpo su colpo alla freschezza neroverde, non rispecchia il successivo andamento della gara:, conquistato dalle padrone di casa ai vantaggi con un ottimo 52% offensivo, viene cancellato da una Green Warriors che ribalta il punteggio senza apparenti difficoltà fino all’1-2.

Forse anche in maniera inaspettata, Sassuolo recita quasi il ruolo della formazione veterana: spinta dall’ottima gestione di Balboni (coadiuvata dalla linea di ricezione che le consente di giocare spessi e volentieri palla in mano), dalla vena offensiva di Gardini (23) e da una Busolini in formato MVP (19 marcature e 70% in attacco su 23 palloni) le neroverdi trovano anche lo spunto per conquistare un lunghissimo quarto parziale, chiuso sul 35-37 all’undicesimo match point.

Con i tre punti conquistati, le emiliane salgono a quota 7 punti in classifica, in attesa che il turno infrasettimanale di mercoledì prossimo (contro la Pallavolo Aragona) confermi quanto di buono visto ieri sera. Il tabellino del match:

Futura Volley Giovani – Green Warriors Sassuolo 1-3 (26-24, 20-25, 18-25, 35-37)

Futura Volley Giovani: Bici 21, Bassi, Angelina 18, Badini, Morandi, Lualdi 12, Demichelis 5, Sartori 11, Landucci ne, Biganzoli 8, Sormani, Garzonio (L). All. Lucchini.

Green Warriors Sassuolo: Mammini, Colli, Zojzi 5, Balboni 3, Gardini 23, Cantaluppi ne, Aliata 1, Dhimitriadhi 19, Fornari ne, Busolini 19, Anikeeva 3, Rolando (L), Stanev ne, Civitico 11, Cesari ne, Bondarenko ne. All. Venco.