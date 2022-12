A2: il derby di Santo Stefano è di Sassuolo, vittoria in 4 set ai danni di Montale

Nonostante una formazione non al meglio, la BSC Materials Sassuolo fa suo anche il derby di ritorno. La 12ª giornata del girone “A” di Serie A2 femminile, vede l’Emilbronzo 2000 Montale cedere 3-1 al “PalaPaganelli”. Dopo il successo al tie-break nella 1ª giornata di campionato, Sassuolo fa nuovamente la voce grossa davanti Fronza e compagne. Montale prova a tenere testa alle padrone di casa, ma nonostante i problemi di formazione (stagione finita per Pomili), la BSC Materials di Maurizio Venco fa di necessità virtù e regala una grande gioia ai tifosi biancoazzurri nel giorno di Santo Stefano (quasi mille quelli presenti in questo giorno di festa). L’Emilbronzo 2000 Montale fa ancora i conti con l’ennesima occasione sprecata, anche perché le possibilità per portare a casa qualche punto c’erano tutte.

Arriva, invece, l’ottava sconfitta in dodici partite per le ragazze di coach Ghibaudi. Primo set chiuso in maniera netta da Sassuolo, poi un secondo parziale appassionante con Montale che la spunta all’ultima curva dopo aver annullato sette set-point alle avversarie. Nel terzo set Montale polverizza sei punti di vantaggio e si arrende nel finale, poi altro passaggio a vuoto nel quarto set, che regala il bottino pieno alle ragazze di Venco. Top scorer Aurora Pistolesi (23 punti), davanti alla nostra Giulia Visintini (20 punti). Adesso sosta, poi si tornerà in campo domenica 8 gennaio 2023, con Montale che al “PalaMagagni” se la vedrà con la Futura Giovani Busto Arsizio. Formazione rivoluzionata per Venco che schiera Scacchetti e Busolini sulla diagonale principale, Vittorini e Pistolesi in banda, Manfredini e Civitico al centro e Pelloni libero.

Ghibaudi schiera invece il sestetto tipo: Lancellotti e Visintini sulla diagonale principale, Zojzi e Frangipane in banda, Angelini e Fronza al centro con Bici libero. Avvio equilibrato fino alla prima fuga biancoazzurra (8-4) con in mezzo il primo time-out di Ghibaudi. Frangipane porta il meno uno (9-10), ma Sassuolo si riporta a distanza di sicurezza con Manfredini (12-9). Un vantaggio che Sassuolo mantiene e incrementa anche nel finale, chiudendo il primo set a suo favore col punteggio di 25-18 (7 punti per Busolini, 4 a testa per Pistolesi, Zojzi e Frangipane). Il secondo parziale inizia con un 3-0 a favore di Montale, che poi diventa 10-3. Sassuolo prova a ricucire lo strappo e con Manfredini si riporta a meno due (11-13). Ringhia ancora Manfredini che firma il pareggio (13-13).

Si rimette in sesto Montale, che con capitan Fronza sugli scudi torna avanti di quattro (18-14), ma la risposta delle padrone di casa è immediata e addirittura arriva il sorpasso firmato Busolini (20-19). Si arriva quindi ad un finale pazzesco di set, con Montale che annulla ben 7 palle set, e poi alla prima occasione (con Visintini) va a vincere il parziale 32-30 (9 punti di Visintini, 8 per Manfredini). Equilibrio nella prima parte del terzo parziale, con le due squadre appaiate a quota nove (9-9). Montale piazza il break dell’11-9 con l’ace di Lancellotti e l’attacco di Frangipane (in mezzo il time-out di Venco). Ancora un ace di Lancellotti porta Montale a più quattro (13-9), poi Fronza per il 14-9 con conseguente nuovo time-out per Venco. Montale sale fino al 15-9, poi Sassuolo ricuce lo strappo con una super Pistolesi (14-15), fino al sorpasso e all’allungo con l’errore di Zojzi in attacco (20-17).

Le padrone di casa mantengono il margine e con la solita Pistolesi vincono 25-22 (8 punti per Pistolesi, 6 per Visintini). Come nel secondo set, anche nel quarto Montale parte bene grazie ai servizi di Lancellotti (3-0). L’ace di Visintini vale il 9-4 per le nerofucsia, mentre Venco spende il primo time-out. Stop che replica subito Ghibaudi dopo tre punti consecutivi per le padrone di casa (7-9). Sassuolo si riporta in parità (11-11) e da lì stacca in maniera definitiva Montale che non avrà più la forza di reagire. Le nerofucsia alzano bandiera bianca sul 13-12, quando poi arrivano quattro punti consecutivi per le biancoazzurre (17-12). Break Montale per il meno due (17-19), ma non c’è niente da fare: Sassuolo vince 25-19 e porta a casa il match (6 punti per Pistolesi, 5 per Busolini). Il tabellino del match:

BSC MATERIALS SASSUOLO-EMILBRONZO 2000 MONTALE 3-1 (25-18; 30-32; 25-22; 25-19)

SASSUOLO: Scacchetti 0, Busolini 17, Vittorini 9, Pistolesi 23, Manfredini 18, Civitico 10, Pelloni (L1), Dhimitriadhi 0, Bondavalli 0, Dapic 0, Giglioli (L2), Masciullo ne, Fornari ne, Ferrari ne. All.: Maurizio Venco.

MONTALE: Lancellotti 4, Visintini 20, Zojzi 15, Frangipane 12, Angelini 1, Fronza 13, Bici (L1), Mescoli 3, Rossi 2, Mammini ne, Bonato ne, Montagnani ne, Aguero (L2) ne. All.: Andrea Ghibaudi.