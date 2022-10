A2: derby spettacolo tra Montale e Sassuolo, l’Idea Volley vince in rimonta

Inizia con un grande spettacolo il Campionato di Serie A2 femminile 2022/2023, che ritrova il “PalaMagagni” di Castelnuovo Rangone con un’atmosfera da brividi. Il derby tra l’Emilbronzo 2000 Montale e la BSC Materials Sassuolo è stato un match da montagne russe. Alla fine l’hanno spuntata le biancoazzurre di coach Venco. Spettacolo doveva essere e spettacolo è stato. Alla fine fa festa Sassuolo, ma che bellezza in campo e sugli spalti. Montale, dopo i due set vinti, aveva assaporato il successo da tre punti, ma dall’altra parte c’era chi non era d’accordo. Dhimitriadhi e compagne si conquistano il tie-break dopo aver dominato il terzo e il quarto parziale.

L’Emilbronzo 2000 prova a rimanere vicino alle avversarie nel quinto set, ma la BSC Materials scappa dopo il cambio campo e porta a casa la prima vittoria della stagione. Poco male per le ragazze di Ghibaudi, che aprono il campionato portando a casa un punto, contro una formazione decisamente quotata a giocarsi questo campionato nelle parti alte della classifica. Menzione speciale per il pubblico presente oggi al “PalaMagagni”, che ha gremito ogni ordine di posto.

C’era tanta voglia di tornare al palazzetto e di tornare in campo, e oggi l’hanno dimostrato sia il pubblico che le atlete. Top scorer del match Aurora Pistolesi (21 punti), dietro di lei ben tre giocatrici con 19 punti (Zojzi, Visintini e Pomili). Tra una settimana arriverà la prima trasferta stagionale per l’Emilbronzo 2000, che sarà di scena al “Palaborsani” di Castellanza (VA) contro la Futura Volley Giovani Busto Arsizio (domenica 30 ottobre ore 17:00). Il primo parziale viene giocato punto a punto, fino al 16-13 quando Montale prova a scappare via. Le nerofucsia mantengono questo vantaggio e lo incrementano sul finale di set. 5 punti per Visintini, 4 a testa per Zojzi, Rossi e Civitico.

Nel secondo set la musica cambia, perché Sassuolo cambia atteggiamento e prova subito a prendere in mano il parziale. Va avanti prima 8-4, poi 12-6 fino al 21-18. Le biancoazzurre però non fanno i conti con le avversarie, che con un grandissimo finale di set, piazzano la rimonta: entra Aguero che firma anche un ace e riporta la parità (21-21), poi Montale annulla un set point a Sassuolo e porta a casa il parziale ai vantaggi (27-25). 7 punti a testa per Zojzi e Pomili.

A questo punto, con Sassuolo spalle al muro, inizia un’altra partita. Vanno in scena due film con lo stesso copione, con Sassuolo che vince terzo e quinto set con i parziali di 25-16 e 25-17, grazie anche ad una super Pistolesi (12 punti in due set). Il tie-break si apre con un allungo delle ospiti (5-1) e time-out immediato di Ghibaudi. Montale ritrova la parità ma Sassuolo allunga nuovamente: prima 10-7, poi 12-10 fino al 15-10 finale (4 punti per Zojzi, 3 per Visintini e Pistolesi). Il tabellino del match:

EMILBRONZO 2000 MONTALE-IDEA VOLLEY SASSUOLO 2-3 (25-21, 27-25, 16-25, 17-25, 10-15)

MONTALE: Lancellotti 3, Visintini 19, Zojzi 19, Frangipane 8, Rossi 9, Fronza 9, Bici (L1), Angelini 0, Mescoli 1, Aguero 1, Mammini ne, Bozzoli ne, Bonato ne, Montagnani (L2) ne. All.: Andrea Ghibaudi.

SASSUOLO: Scacchetti 1, Busolini 10, Pomili 19, Pistolesi 21, Manfredini 15, Civitico 11, Pelloni (L1), Bondavalli 0, Dapic 0, Dhimitriadhi (L2), Masciullo ne, Vittorini ne, Fornari ne. All.: Maurizio Venco.