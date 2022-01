A2: febbraio è dietro l'angolo, tante sfide impegnative per la Green Warriors Sassuolo

L’ottima vittoria interna di domenica contro l’Omag Marignano è ancora negli occhi dei tifosi della Green Warriors Sassuolo. Il 3-1 inflitto alle romagnole ha dimostrato come le neroverdi siano una formazione da temere in ogni turno di campionato, ragione per cui ci si attende una grande prestazione anche nel prossimo impegno di A2. Il mese di gennaio sta per terminate e fra due giorni Sassuolo osserverà il suo turno di riposo.

Domenica 30 gennaio 2022, dunque, le ragazze di coach Venco non saranno impegnate. Febbraio è dietro l’angolo è sarà a dir poco fitto di sfide. Il calendario dei match in programma, con tutti i recuperi del caso dopo i rinvii causa covid, è stato appena aggiornato. Vale la pena approfondire le varie date che tutti i tifosi della squadra emiliana dovranno tenere bene a mente per non far mancare, come sempre avvenuto finora, il loro sostegno:

Domenica 30/01 RIPOSO

Domenica 6/02 Sassuolo - Busto (ore 17.00)

Domenica 13/02 Aragona - Sassuolo (ore 17.00)

Venerdì 18/02 Sassuolo - Olbia (ore 20.30)

Domenica 20/02 Sassuolo - Sant'Elia (ore 17.00)

Giovedì 24/02 Altino - Sassuolo (ore 18.30)

Domenica 27/02 Ravenna - Sassuolo (ore 17.00)

Domenica 6/03 Sassuolo - Brescia (ore 17.00)