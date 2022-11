A2: finalmente Montale! La prima vittoria arriva in rimonta contro il Club Italia

Nella 4ª giornata del girone “A” di Serie A2 femminile, l’Emilbronzo 2000 Montale sfata il tabù Club Italia e porta a casa il primo successo stagionale. Grande festa al “PalaMagagni” per la rimonta delle nerofucsia che abbandonano anche l’ultimo posto in classifica. Grande emozione anche per coach Andrea Ghibaudi, che conquista la sua prima vittoria nel campionato cadetto. È un successo meritato quello dell’Emilbronzo 2000 Montale, che dopo tre sconfitte consecutive e un solo punto conquistato in tre match, trova la prima gioia della stagione. Dopo quattro precedenti che aveva visto le nerofucsia sempre sconfitte dal Club Italia, questa volta arriva il primo successo che coincide anche con la prima vittoria in questo campionato.

Fronza e compagne, dopo aver perso in malo modo il primo set, hanno rialzato la testa lottando punto a punto con le avversarie per andarsi a prendere tre punti pesantissimi. La top scorer del match è stata, ancora una volta, Giulia Visintini (17 punti), seguita dall’azzurrina Giulia Viscioni. L’MVP della serata è stata, però, Alma Frangipane, che con una super prestazione ha contribuito a trascinare la squadra verso il successo. Montale con questi tre punti supera ben tre squadre in classifica: oltre al Club Italia, anche Lecco (prossimo avversario in Emilia) e Como. Come detto parte male Montale, che nel primo set va sotto addirittura di dieci punti (18-8).

Parte infatti fortissimo il Club Italia, che porta a casa il primo parziale grazie anche ai 6 punti di Giuliani. Inizia il secondo set e cambia la musica: Frangipane inizia a suonare la carica, firma 9 punti in questo set che Montale vince, dopo essersi fatto annullare due set point, grazie all’ace di Fronza che vale il 26-24. Il terzo set rimane in bilico fino alla fine, e lo testimoniano i parziali: 16-15 e poi 21-19. Ma poi sul finale le padrone di casa scappano via e lo portano a casa (25-20). Al Club Italia non bastano i 6 punti di Viscioni. L’ultimo set è quello più avvincente: Montale soffre rispetto ai due precedenti, e si ritrova sotto 21-17. Ma il turno al servizio di Frangipane è dirompente.

Arrivano cinque punti consecutivi e Montale va avanti 22-21. Arrivano anche due match-point ma come nel secondo set Montale li sciupa. Anche in quetso caso, però, i vantaggi sorridono alle ragazze di Ghibaudi che vincono 27-25 (8 punti per Visintini). Le parole della nerofucsia Frangipane, MVP, a fine partita: “Avevamo bisogno di questa vittoria, eravamo molto arrabbiate per il risultato di domenica. Questo è solo un piccolo verso il nostro obiettivo. La forza di questa squadra è la squadra, perché tutte lottiamo insieme per raggiungere quello che ci siamo prefissato. Sono onorata di giocare per questa maglia. In questo campionato tutti hanno fame, e noi dobbiamo averne più degli altri. Il nostro palazzetto? Giocare qui ci dà una grande carica”. Il tabellino del match:

EMILBRONZO 2000 MONTALE-CLUB ITALIA CRAI 3-1 (18-25; 26-24; 25-20; 27-25)

MONTALE: Lancellotti 1, Visintini 17, Zojzi 7, Frangipane 14, Rossi 6, Fronza 11, Bici (L1), Bozzoli 0, Mescoli 6, Aguero 0, Mammini ne, Bonato ne, Angelini ne, Montagnani (L2) ne. All.: Andrea Ghibaudi.

CLUB ITALIA: Passaro 4, Esposito 11, Viscioni 16, Giuliani 14, Acciarri 11, Modesti 8, Ribechi (L1), Adriano 9, Batte 0, Gambini 0, Amoruso ne, Micheletti ne, Monaco ne, Peroni (L2). All.: Marco Mencarelli.