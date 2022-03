A2: Green Warriors Sassuolo, due allenamenti congiunti con Vicenza per preparare i play-off

Settimana di stop dagli impegni ufficiali per la Green Warriors Sassuolo, in attesa dell’inizio dei Play Off Promozione, con gli Ottavi che prenderanno il via nel weekend del 19 e 20 marzo 2022: da pochi giorni, Civitico e compagne conoscono anche il nome dell’avversario che incroceranno, ovvero la Tecnoteam Albese, ottima esordiente in categoria e quarta del Girone B di A2 femminile di volley.

Per non perdere ritmo di gioco ed arrivare al meglio della condizione in vista degli Ottavi stessi, la formazione neroverde ha deciso di sostenere due allenamenti congiunti con l’Anthea Vicenza, formazione del Girone B che – dopo aver concluso la sua prima Regular Season all’ottavo posto – si prepara a prendere parte alla Pool Salvezza. Il primo dei due appuntamenti con Vicenza era in programma ieri pomeriggio al Pala Consolata, con inizio riscaldamento alle 16:00. Il ritorno si giocherà invece mercoledì 16 marzo a Vicenza con inizio riscaldamento alle 17:30.