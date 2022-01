A2: Green Warriors Sassuolo, finalmente negative al tampone 4 atlete neroverdi

Ottime notizie in casa: nelle ultime ore, le prime quattro atlete neroverdi risultate positive agli inizi del mese di gennaio si sono sottoposte a tamponi di controllo, che hanno dato esito negativo per tutte. Lenegativizzate si sottoporranno quindi nei prossimi giorni a tutti gli accertamenti previsti dalper riprendere l’attività in palestra.

La squadra emiliana rimane ferma nella giornata di oggi, domenica 16 gennaio 2022, non disputerà il suo turno di campionato che l’avrebbe vista contrapposta al fanalino di coda Tenaglia Altino in trasferta. La quinta giornata di Serie A2 prevede invece il match casalingo tra Sassuolo e Omag Marignano, incontro fissato in calendario per il 23 gennaio, sempre covid permettendo.