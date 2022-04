A2: Green Warriors Sassuolo, un'ottima base di giovani da cui ripartire

La stagione della Green Warriors Sassuolo è finita da qualche settimana con l’eliminazione dai play-off promozione di A2, un’uscita di scena avvenuta a testa altissima e che ha dimostrato quanto le neroverdi siano sempre tenaci e pronte a gettare il cuore oltre l’ostacolo. Il mistero sulla prossima stagione è ancora fitto, la formazione emiliana si è meritata la permanenza nella categoria e nelle prossime settimane se ne saprà di più sul roster e sulla guida tecnica. Intanto, però, la società può contare su una base molto solida e promettente.

Ne è un chiaro esempio quello che sta facendo l’Under 18 della Green Warriors. Le giovanissime sono al comando del loro girone e hanno conquistato il pass per la finale del campionato territoriale di categoria. Queste vittorie non fanno che inorgoglire Sassuolo, è la testimonianza tangibile che con i giusti presupposti si può creare un ottimo gruppo. Il futuro non è mai sicuro, ma con queste ragazze quello della Green Warriors è senza dubbio spianato.