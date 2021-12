A2: Green Warriors Sassuolo sempre più giovane, in Coppa Italia due importanti esordi

Come molti ormai sanno, ilnasce con l’obiettivo di creare un progetto di pallavolo di Eccellenza, in cui le giovani pallavoliste possano crescere, confrontarsi, testare le proprie qualità in campionato di Serie solitamente affrontati dacon l’obiettivo ultimo di aiutare le più talentuose a raggiungere le massime categorie.

Lo scorso sabato, in occasione del match di Coppa Italia contro Montecchio Maggiore, erano ben 6 le atlete Under 18 presenti: tra queste, le più giovani erano Sara Giacomello - palleggiatrice classe 2006 che proprio contro Montecchio ha fatto il suo esordio in Serie A2 - ed Aurora Riccio (libero), prima atleta classe 2007 a vestire la maglia neroverde in questa categoria. Il momento magico della formazione emiliana è ben intuibile anche da questi dettagli. Non solo le vittorie di fila in campionato che hanno proiettato la formazione a ridosso della vetta, ma anche e soprattutto un focus continuo sulle giovani più promettenti della pallavolo italiana.