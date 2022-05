A2: Green Warriors Sassuolo, i rimpianti della doppia sconfitta con Macerata

È iniziato lo spareggio promozione della Serie A2 di volley femminile, la finale play-off che decreterà il nome della seconda squadra che farà compagnia a Pinerolo nella massima categoria. La CBF HR Macerata si è imposta 3-2 contro Mondovì, mettendo subito le cose in chiaro per quel che riguarda questa serie. Non si può tornare indietro nel tempo, ma le ragazze della Green Warriors Sassuolo non possono non pensare a come sia finita la loro stagione poche settimane fa.

Le neroverdi di coach Venco si sono arrese in due gare proprio a Macerata, ma riesaminando entrambi i match si può notare come le marchigiane siano state seriamente impensierite. Si trattava dei quarti di finale (conquistati dalle emiliane grazie al doppio 3-1 ai danni di Albese) e in gara 1 Sassuolo giocò in trasferta. Nelle Marche le cose si misero subito bene, col primo set conquistato in maniera perentoria proprio dalla Green Warriors, rimontata nei successivi tre parziali in cui ci fu purtroppo poca storia.

Emblematica, poi, fu gara 2, la partita disputata in casa. Dopo aver ceduto il primo set (21-25), Sassuolo riuscì a pareggiare prontamente, disputando anche un’ottima ma sfortunata terza frazione di gioco. Nonostante un avvio incoraggiante, il set proseguì sul filo dell’equilibrio fino al set point maceratese (23-24). Le neroverdi riuscirono ad annullare ben quattro palle set, salvo poi arrendersi ai vantaggi (27-29).

L’eventuale vantaggio avrebbe dato nuova linfa alle emiliane che invece si disunirono cedendo anche il quarto set e dicendo addio ai play-off. Vivere di rimpianti non è mai utile, ma di sicuro rispolverare questi ricordi così freschi aiuta a capire la grande stagione disputata da Sassuolo.