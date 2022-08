A2. L'Idea Volley Sassuolo assegna i numeri di maglia e il ruolo di capitano

La nuova stagione è alle porte e la BSC Materials Sassuolo si prepara ad accogliere in Città le giocatrici che andranno a comporre la rosa che prenderà parte al prossimo campionato di Serie A2. Le linci sassolesi hanno già scelto il numero di maglia che porteranno sulla schiena partita dopo partita e sono pronte a lasciare un segno indelebile con questi colori. Partiamo dal principio, ovvero dalla maglia numero 1 che sarà sulle spalle di Valentina Pomili, che conferma le scelte fatte nelle sue precedenti stagioni in Serie A2.

Conferma anche per quanto riguarda Federica Pelloni: per lei, la maglia sarà sempre la numero 2. Per la sua prima stagione in Serie A2 ha scelto il numero 5 Alessia Masciullo. Aria di novità per Karola Dhimitriadhi: il suo cambio di ruolo coincide anche con il cambio di numero, che quest’anno sarà il 6. Il numero 7 sarà sulle spalle di Arianna Vittorini, mentre Chiara Scacchetti indosserà come da quattro stagioni a questa parte il numero 8. Maglia numero 9 per Martina Bondavalli, mentre la numero 10 sarà indossata da Linda Manfredini, che conferma le scelte delle passate stagioni.

Fedelissima al suo storico numero di maglia è Vittoria Fornari: per lei, come sempre il numero 11. Discorso analogo per Federica Busolini: nel suo terzo anno a Sassuolo, la centrale romana sceglie ancora il numero 12. Novità rispetto alle precedenti stagioni per Aurora Pistolesi, che indosserà la maglia numero 13 mentre Giada Civitico rimane fedelissima al suo 16. Chiude il roster Barbara Dapic, che come nelle sue precedenti stagioni in Italia vestirà la maglia numero 18. Per quanto riguarda invece i gradi, la fascia di Capitano sarà indossata ancora una volta da Karola Dhimitriadhi, con Giada Civitico nel ruolo di vice.

Passando invece alle date di inizio stagione, la squadra guidata da Coach Venco si radunerà già nel pomeriggio di Giovedì 25 Agosto al Pala Consolata per la consegna dei kit di allenamento e iniziare insieme questa nuova avventura. L’agenda delle nostre atlete prevede visite mediche e test fisici per il giorno seguente, 26 agosto, in attesa poi del 29 per l’inizio delle sedute su sabbia, piscina e campo.