Volley femminile A2. Idea Sassuolo, conclusa la prima settimana di allenamenti

Si è conclusa la prima settimana di preparazione della BSC Materials Idea Sassuolo, che si è ritrovata lo scorso giovedì al Pala Consolata per dare inizio alla stagione 2022 – 2023 in Serie A2. Dopo la distribuzione del nuovo materiale tecnico logato Ninesquared, le biancoazzurre si sono sottoposte alle visite mediche ed ai test fisici di routine. Da lunedì, le ragazze di Coach Venco, lo stesso allenatore che nell’ultima stagione ha guidato a una tranquilla salvezza la Green Warriors Sassuolo (il cui posto è stato preso proprio dall’Idea) saranno impegnate sulla sabbia, in sala pesi ed in palestra. Si tratta di una formazione di sicuro interesse e che, con una guida tecnica del genere, non potrà non disputare un campionato di livello nella stagione in partenza a ottobre.