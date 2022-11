A2: il ritorno di Montale a Offanengo non è dei migliori, le lombarde vincono in 4 set

Niente da fare per l’Emilbronzo 2000 Montale, che nella 3ª giornata del girone “A” di Serie A2 femminile, non riesce a portar via punti dal campo della Chromavis Eco Db Offanengo. Aguero in campo per tutti e quattro i set. Il taraflex che rievocherà sempre ricordi felici per l’Emilbronzo 2000 Montale, quest’oggi consegna una delusione a Fronza e compagne. Due set brutti per le nerofucsia, che si svegliano solo nel terzo parziale ma non basta. Offanengo domina i primi due parziali, poi cede nettamente nel terzo, e nel quarto vince il testa a testa con le avversarie. Una sconfitta pesante, che arriva contro una pretendente diretta per la salvezza, ma che soprattutto lascia Montale da solo, in fondo alla classifica, con un solo punto conquistato dopo tre sfide. Top scorer del match è stata l’ex di turno Giulia Visintini (24 punti), seguita da Martina Martinelli (23 punti).

Montale tornerà in campo mercoledì sera, al “PalaMagagni”, contro il Club Italia (ore 20:30). Nessuna novità tra i due sestetti iniziali, con Ghibaudi che conferma Rossi per Angelini al centro. Nel primo parziale parte meglio Montale che prova a scappare (6-2). Fronza e compagne, però, iniziano a sbagliare tanto e a faticare in attacco, subendo di conseguenza il ritorno delle neroverdi, le quali rimontano e allungano. Ghibaudi tenta anche la carta Aguero al posto di una spenta Zojzi, messa sotto pressione dalle avversarie, ma il set scappa via e lo porta a casa nettamente Offanengo (25-16). Nove punti di Martinelli, cinque per Visintini. Il secondo parziale si gioca punto a punto (Aguero rimane in campo per Zojzi), con Montale che prova a scappare a metà set (14-11).

Bolzoni chiama il time-out e Offanengo piazza cinque punti di fila (15-14) con conseguente time-out di Ghibaudi ma non basta. Offanengo allunga ancora (17-14). Dentro anche Angelini, Mammini e Bozzoli, ma Montale cede anche il secondo set (25-21) con i cinque punti a testa per Visintini e Frangipane, oltre ai quattro di Martinelli e Trevisan. Nel terzo set Ghibaudi tiene ancora in campo Aguero, così come Rossi e Angelini al centro. Montale parte avanti (prima 7-1 poi 12-6).

Ed è proprio Aguero (46 anni il prossimo marzo) a tenere a galla le nerofucsia assieme a Visintini. Riprende la bussola la squadra emiliana, che gioca decisamente meglio rispetto ai primi due set. Offanengo non incide più e Montale scappa via definitivamente (in mezzo anche l’ace di Mescoli per il 24-11) fino al 25-12 con i dieci punti di Visintini. Si torna in campo nel quarto parziale con Offanengo determinata a chiudere i conti, e infatti c’è subito l’allungo delle lombarde (12-6). Montale recupera il netto svantaggio e si riporta sul 14-14 (nonostante il time-out di Bolzoni sul 13-14). Fino al 17-17 c’è partita, poi Offanengo riprende le redini del gioco e torna avanti di tre (20-17) fino a vincere il parziale. Sei punti a testa per Martinelli e Trevisan. Il tabellino del match:

CHROMAVIS ECO DB OFFANENGO-EMILBRONZO 2000 MONTALE 3-1 (25-16, 25-22, 12-25, 25-21)

OFFANENGO: Galletti 4, Martinelli 23, Trevisan 15, Bartesaghi 7, Cattaneo 5, Anello L. 8, Porzio (L1), Pinali 2, Menegaldo 0, Casarotti 0, Anello I. ne, Marchesi ne, Tommasini (L2) ne. All.: Giorgio Bolzoni.

MONTALE: Lancellotti 3, Visintini 24, Zojzi 4, Frangipane 14, Rossi 7, Fronza 0, Bici (L1), Mammini 0, Bozzoli 0, Angelini 2, Mescoli 1, Aguero 4, Bonato ne, Montagnani (L2) ne. All.: Andrea Ghibaudi.